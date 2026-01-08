La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta semana presentaría su plan de desarrollo de infraestructura.

Los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum empiezan a diferenciarse: mientras el expresidente anunció desde el inicio de su administración la construcción de obras multimillonarias, como la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta tardará más de un año en presentar un plan de desarrollo de infraestructura.

La inversión pública es uno de los motores principales que tiene el Gobierno Federal para acelerar el crecimiento económico, pero en esta administración se ve complicado que la cantidad de recursos destinados aumente.

Especialistas coinciden en que la inversión pública en infraestructura es fundamental, porque permite dinamizar la economía, fomenta la inversión privada, la creación de empleo y es trascendental para impulsar el nearshoring.

La consultora FDI Intelligence señala que México tiene 15 megaproyectos en desarrollo, es decir, proyectos con un valor estimado mayor a u$s 1,000 millones, de los cuáles 9 están en etapa de planeación, 2 retrasados, uno concluido y tres en construcción y en tiempo, lo que ubica al país por debajo de economías como Brasil o Malasia y apenas por encima de Vietnam.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre del año pasado, la inversión pública apenas alcanzó 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB), su nivel más bajo desde 1999, y una baja de casi 20% en relación con 2024.

La inversión en infraestructura también se contrajo, con un presupuesto 12.7% inferior al aprobado en 2024.

En entrevista con El Cronista, Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mencionó que con corte a septiembre del año pasado, la inversión pública en infraestructura se contrajo aproximadamente 34%.

La organización civil México Evalúa señala que este año la inversión pública alcanzará 2.5% del PIB, cifra que se ubica “dos puntos del PIB por debajo de su máximo en la última década. Esta reducción es preocupante en un contexto de acelerado cambio tecnológico, donde la infraestructura impulsa no sólo el crecimiento económico, sino que puede fortalecer de manera indirecta el capital humano al facilitar acceso a servicios básicos como educación y salud, entre otros”.

Ocampo menciona que la inversión pública es uno de los motores más importantes de la economía, por lo que es urgente empezar con su desarrollo este año.

Sin embargo, consideró que el Gobierno Federal no tiene mucho de dónde sacar recursos, debido a los altos niveles de deuda, a lo que se suma la falta de confianza del sector privado en las convocatorias actuales, que incluyeron inversiones en el sector de electricidad y petrolero.

Además, de acuerdo con la consultora Strategia Electoral, de 2027 a 2030 la inversión pública volverá a contraerse.

Datos de Hacienda arrojan que entre 2019 y 2024 esta inversión promedió un 3.8% del PIB, pero para el periodo 2025-2030 podría caer al 2.8%, a causa, en buena medida, del ajuste al déficit público.

“La inversión en infraestructura sería la más afectada, al pasar del 2.5% del PIB en 2026 a 2.3% a finales de 2030”, advierte la consultora.

Esta semana se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie un plan de desarrollo de obras para los cinco años que quedan de este sexenio.

La mandataria mexicana señaló que el paquete de obras se concentrará en el desarrollo de infraestructura, especialmente a partir de Asociaciones Público Privadas.