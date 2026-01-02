La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana (enero 5-9) presentará un plan para ampliar la inversión nacional en el país, con énfasis en infraestructura y la participación de recursos públicos y esquemas mixtos.

“Vamos a presentar la próxima semana un esquema que hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda, desde hace varios meses, para aumentar la inversión nacional, la inversión pública y la inversión mixta en el país, en infraestructura”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Gris panorama

Sus comentarios se dan en un arranque de año que tanto industriales como analistas consideran gris o hasta negro para el futuro de la inversión pública y privada.

Por un lado, si bien el think tank independiente Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) considera que en 2026 la inversión pública se ubicará en MXN $1.26 billones, un incremento de 21% en relación a lo programado el año anterior, el rubro todavía se encuentra por debajo de la inversión de 2024.

De hecho, el monto programado para este año es 6.5% menor al del cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, Sheinbaum explicó que su plan busca fortalecer la inversión en distintos proyectos estratégicos como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico, en un entorno en el que la inversión mostró signos de desaceleración.

Además, señaló que 2026 será un año clave para la inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, energía y agua.

Cabe destacar que el gobierno federal informó que este programa de inversión pública incluirá un nuevo esquema de participación de la iniciativa privada, distinto a la figura de las asociaciones público-privadas (APP).

Inversiones al cierre de 2025

De acuerdo con el gobierno federal, al cierre de 2025 se inició la mayor parte de las obras estratégicas del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre las que se encontraron la construcción de trenes, proyectos de vivienda para la población de menores ingresos, carreteras e infraestructura hidráulica, así como polos de desarrollo que debieron consolidarse.

Las inversiones también contemplaron la participación de las dos empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de proyectos carreteros y otras obras de infraestructura.

No despega confianza empresarial

Este planteamiento de Sheinbaum irá a contracorriente de lo que opina el sector empresarial en México, en donde la confianza en la gestión de la presidenta cerró 2025 en niveles negativos, en específico sobre el momento para invertir en México.

Y es que durante diciembre, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi, la confianza del sector de la construcción sobre el momento adecuado para invertir en México se ubicó en 17.8 puntos, lo que representó una caída de 7.1 unidades en comparación con diciembre de 2024.

En el mismo sentido, la manufactura tampoco considera que sea el momento adecuado para invertir en México: el indicador se ubicó en 35.8 unidades (-5.4% anual) y acumula 12 años y medio consecutivos por debajo del umbral de confianza.

El sector de comercio tampoco logró cambiar la tendencia de pesimismo: el indicador de confianza sobre el momento adecuado para invertir se ubicó en 31.2 unidades. Aunque este es el sector con la racha negativa más corta, acumula más de seis años y medio con una opinión pesimista sobre el momento adecuado para invertir en el país.

¿Cómo se comportó la inversión en México?

La inversión representó 22.6% del PIB en el segundo trimestre de 2025, un nivel inferior a la meta planteada por el propio gobierno, y el semáforo económico de inversión se ubicó en amarillo . Del total, 2.1% del PIB provino de la inversión pública, su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 1999, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?

La formación bruta de capital fijo disminuyó 5.9% respecto al segundo trimestre de 2024, resultado de caídas de 19.7% en la inversión pública y de 4.3% en la inversión privada.

La inversión permitió que las empresas y la actividad económica crecieran, se volvieran más productivas y generaran más empleos, por lo que fomentar mayores niveles de inversión se consideró uno de los principales detonadores del crecimiento económico.

En este contexto, la Meta 2 del Plan México planteó mantener la inversión como proporción del PIB por encima de 25% a partir de 2026 y superar 28% en 2030, un objetivo que evidenció el rezago actual y resultó clave no solo para posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo , sino también para generar 1.5 millones de empleos adicionales en el sector manufacturero.

--Con información de Mario Alavez



