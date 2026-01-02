La mayor parte del presupuesto de inversión en infraestructura se centrará en la conclusión e inicio de proyectos como los trenes México-Querétaro, Irapuato- Guadalajara y México-San Luis Potosí.

En esta noticia La deuda pega a la inversión pública

Este año, la inversión pública se ubicará en MXN $1.26 billones, lo que representa un incremento de 21% en relación a lo programado el año anterior, pero todavía se encuentra por debajo de la inversión de 2024, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El monto programado para este año es 6.5% menor al del cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El organismo señala que en el mediano plazo, es decir, hacia el cierre del periodo de Claudia Sheinbaum, el panorama no mejora, pues se espera que en 2030, la proporción de la inversión pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) baje a 2.1%.

“La inversión pública se ha convertido en variable de ajuste en las finanzas públicas desde hace décadas. Adicionalmente, la disminución en la inversión se verá impulsada por la reducción de los recursos que se destinan a proyectos de infraestructura financiados a través de Pidiregas y APP”, detalla el organismo.

De no encontrar nuevos mecanismos que impulsen la inversión pública se seguirá limitando el crecimiento potencial del país en el corto y mediano plazo, advierte.

El año en curso, abunda el CIEP, la mayor parte del presupuesto de inversión en infraestructura se centrará en la conclusión e inicio de nuevos proyectos clave como los trenes que correrán de México a Querétaro; de Irapuato a Guadalajara y de México a San Luis Potosí.

La inversión de los trenes de pasajeros ocurre pese a los malos resultados operativos de estos medios de transporte durante el sexenio pasado.

Fuente: Secretaría de Marina Secretaría de Marina

Uno de los proyectos clave del expresidente López Obrador fue el Tren Maya, que tuvo un sobrecosto del triple del monto proyectado originalmente.

El expresidente mencionó un presupuesto de MXN $150,000 millones para el tren turístico del sureste, y se gastaron casi MXN $600,000 millones.

Este proyecto no estuvo exento de controversias, pues el mandatario aseguró en campaña que no se iba a talar ni un árbol para desarrollar la vía ferroviaria; sin embargo, datos del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible arrojaron que durante la construcción se destruyeron 6,018.5 hectáreas de selva en la construcción del tramo 5, 6 y 7 de esta obra.

Además, el 25 de marzo de 2024 el Tren Maya se descarriló en el tramo Mérida-Campeche, aunque el incidente no dejó personas lesionadas.

Otro proyecto desarrollado el sexenio anterior en materia ferroviaria fue el Tren Interoceánico. Apenas la semana pasada se descarriló, dejando como saldo 13 personas fallecidas y más de 100 heridos.

Otra parte de los recursos de inversión pública se dirigirá a sectores como energía, carreteras y caminos, entre otros.

La deuda pega a la inversión pública

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el principal motivo por el que se reducirá la inversión pública como proporción del PIB en los próximos años es el incremento en la deuda pública.

“La reducción en la inversión pública prevista para 2026-2030 está ligada al ajuste del déficit público. Dicho déficit, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), también experimentará una contracción, pasando de 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027 y a 3.0% de 2028 en adelante, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026”, concluye el organismo.