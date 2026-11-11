El oficialismo justificó la reducción presupuestaria al señalar que los gastos deben ajustarse en comparación con elecciones anteriores.

En esta noticia El ajuste presupuestario de Diputados

Pese al recorte de 6.000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado por la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que las elecciones intermedias de 2027 están garantizadas presupuestalmente.

“Consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27, presupuestalmente” , afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, horas después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Los diputados destinaron los fondos descontados al presupuesto del INE a otras áreas contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La gobernante mexicana sostuvo que el INE dispondrá de unos 36.000 millones de pesos, una cantidad que consideró suficiente para organizar los comicios y similar, teniendo en cuenta la inflación, a los recursos de las elecciones presidenciales de 2024.

El ajuste presupuestario de Diputados

Se produce antes de las elecciones de 2027, cuando México renovará los 500 escaños de la Cámara de Diputados y celebrará comicios para elegir gobernadores y otras autoridades locales.

Diputados aprobó durante la madrugada el presupuesto federal de 2027, por 10,63 billones de pesos (unos USD 570.000 millones), con 352 votos a favor y 130 en contra, tras una sesión de casi 20 horas.

Los legisladores reasignaron los 6.000 millones de pesos recortados al INE a distintos programas, entre ellos 3.000 millones para La Escuela es Nuestra, 1.000 millones para medioambiente y 300 millones para la búsqueda de personas desaparecidas.

Claudia Sheinbaum destacó que el presupuesto contempla aumentos del 11,3 % en salud, del 10,7 % en educación, del 11,5 % en seguridad, del 20,6 % en el campo y del 13 % en ciencia, porcentajes que el Gobierno ya había anunciado en septiembre al presentar el paquete económico.

El presupuesto aprobado representa un incremento real del 1,3 % respecto a 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Fuente: EFE