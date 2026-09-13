Elecciones 2027 | El Gobierno llamó a la oposición y les pidió frenar el odio: “No ayudan al país”

Con el inicio del proceso electoral de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los partidos políticos a evitar las campañas basadas en el odio y la confrontación. Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que este tipo de mensajes “no ayudan al país” y pidió que la contienda se centre en propuestas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum se refirió al proceso electoral que culminará el 6 de junio del año próximo, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19.000 cargos en 31 entidades del país.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó nuevo pago de 6,450 pesos a adultos a partir de 18 años y de por vida. Fuente: EFE Mario Guzmán

Sheinbaum pide una discusión basada en propuestas

“El odio hay que eliminarlo de la política. Las campañas de odio no ayudan al país”, afirmó la presidenta al referirse al comienzo del periodo electoral.

Sheinbaum consideró que las campañas deberían caracterizarse por la presentación de propuestas y evitar los discursos de confrontación. Al mismo tiempo, reconoció que deberá ser especialmente cuidadosa con sus declaraciones durante esta etapa, debido a que podría recibir sanciones por sus expresiones.

La mandataria aclaró que determinar si un mensaje constituye una campaña de odio o incluso un posible delito no corresponde al Poder Ejecutivo, sino a las autoridades electorales. En este sentido, señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral como las instituciones encargadas de evaluar este tipo de situaciones.

“Hoy empieza el tiempo del proceso electoral. Entonces, hay que cuidarse de qué es lo que se dice, porque puedo ser sancionada”, expresó.

¿Cómo funcionará la revisión de candidatos?

Durante la conferencia, Sheinbaum también explicó el mecanismo previsto para que los partidos políticos puedan solicitar información sobre los antecedentes de las personas que buscan postularse como candidatos.

Según detalló, el procedimiento es voluntario y comienza cuando un partido solicita al INE que realice la revisión correspondiente. Para llevar adelante este proceso, el organismo electoral cuenta con una comisión encargada de enviar las solicitudes de información al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Una vez que las instituciones proporcionan los datos requeridos, el INE los entrega al partido político que solicitó la revisión. Con esa información, cada fuerza política deberá determinar si mantiene o retira la candidatura en cuestión.

“El partido político, ya con esa información, tiene que tomar su decisión de si sigue postulando a la persona, si es que tiene algún riesgo, algún antecedente o no”, explicó la presidenta.

Sheinbaum remarcó que este mecanismo no es obligatorio, por lo que quedará en manos de cada partido decidir si recurre al procedimiento para revisar los antecedentes de sus candidatos.