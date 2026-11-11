En caso de que una empresa necesite mantener sus operaciones durante un feriado, el artículo 75 señala que el patrón y los trabajadores deberán acordar quiénes prestarán sus servicios.

México cuenta con varios feriados durante el año, los cuales brindan día de descanso obligatorio a nivel nacional. En esta línea, la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) dispone de un canal para reclamar el pago triple si se trabaja en estas ocasiones, derecho contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque durante esta jornada la mayoría de los empleados puede suspender sus actividades, algunas empresas necesitan mantener sus operaciones y contar con personal para cubrir servicios esenciales . En esos casos, los patrones pueden solicitar a determinados trabajadores que se presenten a cumplir sus funciones.

Los trabajadores tienen derecho a suspender sus actividades durante los feriados para participar en las conmemoraciones cívicas o religiosas correspondientes, sin dejar de percibir su salario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, quienes deban trabajar durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir una remuneración adicional . De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, el patrón debe pagar el salario correspondiente al día de descanso, más el doble por los servicios prestados. Esto significa que el trabajador debe recibir el equivalente a tres veces su salario diario.

¿Qué pasa si mi empleador no me paga los feriados?

Si una empresa no cumple con el pago establecido por la legislación laboral, los trabajadores pueden solicitar asesoramiento gratuito ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo encargado de orientar y brindar asistencia en casos de incumplimiento de los derechos laborales.

Para recibir atención, se encuentran disponibles los siguientes canales:

Teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

La Profedet ofrece orientación sin costo para quienes necesiten conocer sus derechos o iniciar un reclamo frente a situaciones que vulneren las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cómo se paga por trabajar en un día de descanso obligatorio?

El artículo 75 de la LFT establece que los empleados que presten servicios durante un feriado deben recibir, además de su salario habitual correspondiente al descanso, un pago doble por la jornada realizada.

Por ejemplo, si una persona percibe 100 pesos diarios, deberá recibir otros 200 pesos adicionales por trabajar durante el día festivo. De esta manera, el monto total correspondiente a esa jornada será de 300 pesos.

Este pago constituye un derecho laboral y no una prestación opcional. Por lo tanto, el empleador debe respetar las disposiciones legales y cubrir la remuneración correspondiente.

En caso de que el descanso obligatorio coincida con un domingo, también corresponde el pago de la prima dominical, que equivale al menos al 25% adicional sobre el salario de los días ordinarios, según lo establecido en el artículo 71 de la LFT. En consecuencia, el trabajador recibirá el triple de su salario diario más la prima dominical.

¿Cuáles son los descansos obligatorios en México en 2026?

El artículo 74 de la LFT establece las fechas en las que los empleados tienen derecho a suspender sus actividades sin perder su salario. Para 2026, el calendario contempla los siguientes días:

1 de enero: Año Nuevo.

2 de febrero: conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero).

16 de marzo: conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

16 de noviembre: conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

25 de diciembre: Navidad.

Además, la legislación contempla como descanso obligatorio el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, así como las jornadas electorales ordinarias que determinen las autoridades correspondientes.