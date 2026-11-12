La diferencia entre el lado brillante y el mate surge al pasar dos capas juntas por rodillos en la fábrica; sus propiedades son casi iguales.

El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados en la cocina para conservar alimentos, cubrir recipientes y preparar comidas al horno. Sin embargo, sus dos superficies generan una duda frecuente: ¿hay que colocar la cara brillante o la mate en contacto con los alimentos?

Aunque muchas personas creen que cada lado tiene una función diferente para conservar o reflejar el calor, existe una explicación científica y una respuesta de los fabricantes que aclaran qué lado usarlo y por qué se produce esa diferencia de aspecto.

El verdadero motivo por el que el papel aluminio tiene una cara brillante y otra mate

La diferencia entre las dos superficies del papel aluminio se origina durante su proceso industrial de fabricación. En las últimas etapas de producción, el material pasa por rodillos que reducen su espesor hasta convertirlo en una lámina muy delgada.

Para evitar que se rompa durante este procedimiento, los fabricantes colocan dos capas de aluminio juntas y las hacen pasar simultáneamente por los rodillos. Como resultado, las superficies que entran en contacto con el metal pulido de la maquinaria adquieren un acabado brillante, mientras que las que quedan enfrentadas entre sí presentan una apariencia mate.

Esta explicación está documentada por Reynolds, fabricante de papel aluminio para uso doméstico, y por investigaciones sobre el laminado industrial del aluminio publicadas en revistas científicas, tal como el estudio “Investigación experimental de la rugosificación de la superficie mate en el laminado en paquete” publicado en la Revista de Tecnología del Procesamiento de Materiales.

¿Brillante o mate? En el papel aluminio convencional da igual qué lado uses: ambas caras funcionan igual al cocinar o conservar alimentos. Magnific

¿Existe un lado correcto del papel aluminio para cocinar?

En el papel aluminio convencional, no importa si la cara brillante o la mate queda en contacto con los alimentos. Ambas superficies pueden utilizarse indistintamente para envolver comidas, cubrir recipientes, cocinar en el horno o conservar preparaciones.

Reynolds explica en su guía oficial de uso que la diferencia de apariencia es consecuencia del proceso de fabricación y no modifica el rendimiento del producto. Por lo tanto, colocar la cara brillante hacia adentro o hacia afuera no cambia de manera apreciable el resultado de la cocción.

La creencia de que el lado brillante conserva más calor o permite cocinar los alimentos más rápido no tiene respaldo práctico para el papel aluminio convencional.

¿Qué dice la ciencia sobre la diferencia entre ambas caras?

Un estudio científico publicado en 2020 en la revista Biotechnology Reports, titulado “Mediciones de la reflectividad de las caras mate y brillante del papel de aluminio de uso doméstico: aplicación al diseño de un concentrador de luz para fotobiorreactores”, analizó las propiedades reflectantes de las dos superficies del papel aluminio doméstico.

Los investigadores midieron la reflectividad de ambas caras y encontraron diferencias en la manera en que reflejan la luz: la superficie brillante presenta mayor reflexión especular, mientras que la mate tiene mayor reflexión difusa.

Sin embargo, el trabajo también determinó que ambas superficies tienen una reflectividad total prácticamente igual : alrededor del 86 % en el espectro visible y del 97 % en el infrarrojo cercano.

Estos resultados permiten comprender por qué las dos caras se ven diferentes, pero tienen propiedades reflectantes totales similares. El estudio no evaluó directamente los tiempos de cocción de los alimentos.

¿Existe alguna excepción en la que sí importa qué lado utilizar?

Hay un tipo de papel aluminio que viene con una capa antiadherente, que tiene un recubrimiento especial diseñado para evitar que la comida se pegue a la superficie.

En estos productos, el fabricante indica qué cara debe quedar en contacto con los alimentos. En el caso del papel aluminio antiadherente de Reynolds, la superficie mate es la que tiene el tratamiento especial y debe colocarse hacia la comida.

Por eso, antes de utilizarlo, conviene revisar el envase y las instrucciones del producto.