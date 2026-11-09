La presidenta comparó la cifra de octubre con los registros que existían al comienzo de su administración y del gobierno anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este lunes 9 de noviembre que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró octubre con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados, una cifra que la mandataria calificó como la más alta de la historia.

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. La presidenta también señaló que entre septiembre y octubre hubo un crecimiento de 161 mil empleos formales, mientras que el acumulado de enero a octubre llegó a 571 mil 277 puestos. La variación anual frente a octubre de 2025 fue de 1.3%, según las cifras adelantadas, que el IMSS detallará en su reporte mensual.

Cuántos empleos formales se registraron ante el IMSS

Los datos de octubre, comparados con los reportes previos del IMSS, son:

Octubre de 2026: 23,088,353 puestos registrados.

Septiembre de 2026: 22,927,276 puestos.

Variación mensual: 161,077 puestos , equivalente a 0.7%.

Enero-octubre de 2026: aumento acumulado de 571,277 puestos , equivalente a 2.5%.

Variación anual: 299,180 puestos más que en octubre de 2025, un crecimiento de 1.3%.

Las cifras corresponden a puestos de trabajo afiliados al IMSS y no a personas. Una misma persona puede tener más de un puesto registrado, por lo que el dato no equivale al número de trabajadores individuales. Además, la medición se refiere al empleo formal registrado ante el Seguro Social y no incluye a quienes trabajan en la informalidad.

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Qué dijo Sheinbaum sobre el máximo histórico

Sheinbaum comparó la cifra de octubre con los registros que existían al comienzo de su administración y del gobierno anterior. Según la presidenta, al inicio de su sexenio había 22,480,803 puestos registrados, frente a 20,192,960 al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En julio de 2025, el IMSS había reportado 23,591,691 registros, una cifra que incluyó la incorporación inicial de trabajadores de plataformas digitales al esquema de seguridad social.