Un mes gastas de más en el súper y al siguiente tienes que comprar un vuelo. Aunque uses la misma tarjeta, las recompensas pueden cambiar según dónde pagues. Al buscar una tarjeta de crédito de un banco digital, tus compras habituales ayudan a identificar qué beneficios podrías aprovechar y cuáles terminarían pasando de largo.

La forma de pagar también cambia la elección. Si liquidas el total cada mes, la anualidad y las recompensas pesan en la cuenta. Si acostumbras dejar saldo pendiente, los intereses merecen más atención. El CAT permite comparar el costo del crédito porque incorpora intereses, comisiones y otros gastos en una cifra anual. Es una referencia para contrastar ofertas, aunque las condiciones que recibas dependerán de tu contrato.

Este dinamismo se refleja en las diversas opciones del ecosistema digital actual. Alternativas como Nu o Mercado Pago han ganado terreno facilitando el control desde la aplicación y ofreciendo esquemas prácticos para el día a día, mientras que la propuesta global de Revolut apunta a la gestión multisafe y operaciones ágiles. Sin embargo, cuando el objetivo central es maximizar el retorno de cada compra, el modelo de recompensas y la flexibilidad para personalizarlo marcan una diferencia entre una opción y otra.

Banco Plata ofrece una tarjeta con la que puedes elegir hasta cuatro categorías de cashback al mes. Esto permite seleccionar entre las opciones disponibles las que coincidan con las compras que tienes previstas. Su programa de cashback anuncia devoluciones de hasta 15% en algunos comercios participantes, sujetas a los topes y condiciones aplicables. El beneficio de cada persona dependerá de dónde compre y de las categorías que active.

Para ponerlo en pesos, supongamos un gasto de 4,000 pesos con una devolución de 1% en todas esas compras. Serían 40 pesos de cashback. Es un ejemplo hipotético, pero sirve para calcular cuánto recibirías con tus gastos reales. Si el beneficio requiere una suscripción, ese cargo debe entrar en la cuenta. También importa cuándo se abona la devolución y cómo puedes utilizarla.

Después viene el manejo de la tarjeta durante el mes. Consultar cuánto debes y cuánto dinero has reservado para pagarla ayuda a organizar la siguiente quincena. Banco Plata reúne acceso a pagos, ahorro e inversiones desde su app. Para quien quiere administrar sus productos desde el celular, esa comodidad puede formar parte de la elección, junto con los costos del crédito y las recompensas que obtendría por sus compras.