Dentro de los tesoros hallados se encuentran tinajas de cerámica y ánforas; algunas de ellas conservan aún parte de su contenido.

Un grupo de arqueólogos, entre ellos el profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz en Turquía, se embarcó en una expedición al fondo del mar Mediterráneo y halló el pecio de un barco mercante que debió de haber navegado hace entre 4.400 y 4.700 años, según una publicación de la BBC.

Según narró Öniz, se trata de un descubrimiento compatible con otros hallazgos que se han realizado, vinculados a Egipto y al Medio Oriente , y añadió en sus declaraciones: “El naufragio es una cápsula del tiempo en el fondo del mar”.

Según narró Öniz, se trata de un descubrimiento compatible con otros hallazgos que se han realizado, vinculados a Egipto y al Medio Oriente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tesoros históricos hallados en el pecio

Debido al paso del tiempo, el diseño de madera no se logró recuperar, pero según los estudios llevados a cabo por el grupo de arqueólogos, el barco medía unos 10 metros de largo y databa de una época cercana a la construcción de las pirámides de Egipto.

Dentro de los tesoros hallados se encuentran tinajas de cerámica y ánforas; algunas de ellas conservan aún parte de su contenido. Según la publicación, también se hallaron tres anclas de pedreras.

“Comparando las técnicas de decoración... podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estos restos son de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro,” dijo Öniz.

Así se ven las ánforas en el fondo del mar tras hallazgos luego de miles de años. Como es el caso del pecio hallado en la expedisión de la Asociación de Arqueología del Mediterráneo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Era un barco troyano?

De acuerdo con las investigaciones compartidas por la BBC, los expertos arqueólogos señalan que podría tratarse de un barco que salió de algún punto de las costas del Mediterráneo con rumbo a la antigua ciudad de Troya, lo que hoy se identifica como el noroeste de Turquía.

Los científicos de la expedición de la Asociación de Arqueología Mediterránea, entre ellos la arqueóloga Karin Sowada de la Universidad Macquarie en Australia, fueron los encargados de revisar el contenido de las ánforas y descubrieron que allí aún había restos de comida que se cree que pueden ser aceite de oliva o vino.

“Miré dentro y casi me desmayo. No podía creer la cantidad de residuos que se veían. No eran solo manchas... aún quedaba mucho material”, aseveró Sowada.

El profesor Öniz reflexiona sobre la importancia de este hallazgo, teniendo en cuenta que el pecio intacto más antiguo hallado data de hace 2.400 años, en cambio, este pecio, aunque no está intacto, resulta ser el más antiguo y solo ahora, más de 45 siglos después de su naufragio, son él y su equipo los primeros humanos en volver a tener contacto con él.