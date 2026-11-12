En esta noticia Las mipymes, el eslabón pendiente del comercio digital

En 2025, el 46% de los compradores del Buen Fin comparó precios antes de adquirir un producto, según las mediciones de la Asociación de Internet MX. De ese grupo, el 55% revisó opciones tanto en tiendas físicas como en internet; el 37% realizó la comparación exclusivamente en línea y apenas el 8% acudió únicamente a establecimientos físicos.

“Hoy en día la parte de guía es muy importante. El consumidor acude principalmente a hacer búsquedas en línea y hoy ya apoyado de inteligencia artificial para encontrar ofertas y el producto que necesita”, señaló David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación de Internet MX durante el webinar El Buen Fin, ciclo virtuoso para empresas y consumidores organizado por el Consejo de la Comunicación.

El comportamiento refleja una experiencia de compra cada vez más omnicanal. El internet funciona como punto de partida para localizar productos y comparar alternativas, mientras que las tiendas físicas siguen formando parte de la decisión y de la adquisición.

Asimismo, la inteligencia artificial (IA) comienza a introducir una nueva variable en ese proceso. Pizaña adelantó que la Asociación de Internet MX desarrolló un sistema para identificar cómo cambian las preferencias de los consumidores a lo largo del tiempo, incluso por días y horas.

“Ya podemos detectar hoy que un producto puede estar en el primer lugar de búsquedas y de consultas en una marca particular y el día de mañana ese mismo producto cae al lugar cinco”, explicó.

La herramienta permite observar la evolución de las búsquedas durante la temporada y detectar cambios en el interés de los consumidores, en lugar de depender únicamente de mediciones estáticas sobre los productos más consultados.

Esta transformación también abre oportunidades para los pequeños comercios, que pueden aprovechar los algoritmos y las herramientas de IA para dar visibilidad a sus productos sin necesariamente contar con grandes presupuestos publicitarios.

Las mipymes, el eslabón pendiente del comercio digital

Aunque el comercio electrónico ya representa 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, su crecimiento todavía no se distribuye de manera equilibrada entre los distintos tamaños de empresas.

Pizaña señaló que la participación de las mipymes dentro del universo que describió representa apenas alrededor del 4.4%, una brecha que dimensiona el reto de incorporar a los pequeños negocios a los canales digitales. El desafío es relevante porque estas empresas representan el 98.8% de las unidades económicas del país, de acuerdo con los datos del INEGI citados por el directivo.

“Hoy, gracias a la inteligencia artificial, hemos podido determinar y estamos midiendo precisamente cómo los pequeños comercios pueden tener campañas exitosas a través de estos algoritmos”, afirmó.

La apuesta institucional busca que estos negocios no dependan exclusivamente de sus ventas locales y puedan llegar a consumidores de otras regiones mediante plataformas digitales, capacitación y herramientas de promoción.

Desde la Secretaría de Economía, Salomón Rosas, director general de Competitividad y Competencia, explicó que el objetivo de esta edición es fortalecer la participación de las mipymes mediante capacitación, acceso a financiamiento y digitalización.

El año pasado se registraron formalmente 215,000 comercios y establecimientos, frente a los aproximadamente 189,000 de 2024. Para esta edición, la dependencia busca superar nuevamente esa cifra.

La Ciudad de México concentraba el 25% de los registros que llevaba la Secretaría de Economía al momento de la conferencia, seguida de Jalisco, con el 12%; Estado de México, con el 10%; y Nuevo León, con el 7.5%.

La búsqueda digital, la comparación de precios y el uso de inteligencia artificial están modificando la ruta que siguen los consumidores antes de comprar, mientras que para los pequeños negocios el reto consiste en convertir esa nueva forma de descubrir productos en ventas.