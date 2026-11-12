Imagen ilustrativa. El caso de la mujer embarazada condenada por el robo de un taxi será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una mujer fue condenada a 20 años y 6 meses de prisión por el robo con violencia a un taxista en el Estado de México. El caso ocurrió en diciembre de 2022, cuando viajaba en el vehículo junto a su pareja, quien amenazó al conductor con una punta metálica para exigirle dinero.

La mujer sostuvo durante el proceso que estaba embarazada y que su situación personal no había sido analizada de forma adecuada. También afirmó que tenía un embarazo de alto riesgo, que sufrió violencia física y verbal durante la detención y que posteriormente perdió el embarazo. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revisar nuevamente su caso con perspectiva de género e interseccionalidad.

El robo al taxista que terminó con una condena de 20 años

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2022, alrededor de las 22:27. La mujer y su pareja sentimental abordaron un taxi en el Estado de México. Durante el recorrido, el hombre colocó una punta metálica en el cuello del conductor y le exigió dinero.

El taxista entregó una cantidad, pero los pasajeros reclamaron más. Según el expediente, la mujer también presionó al conductor para que entregara dinero. Después, ambos bajaron del vehículo e intentaron escapar, pero fueron perseguidos y detenidos por policías que se encontraban cerca. Los agentes aseguraron el arma punzocortante y el dinero.

El 14 de septiembre de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec condenó a la mujer a 20 años y 6 meses de prisión por robo agravado en transporte público y violencia moral. La sentencia fue posteriormente confirmada en apelación, según los antecedentes procesales revisados por la Corte.

¿Qué ocurrió con el embarazo durante la detención?

En el proceso, la mujer sostuvo que estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo cuando fue detenida. También afirmó que había avisado de su estado a los policías, pero que aun así fue sometida mediante fuerza física y verbal.

Según el expediente analizado por la Suprema Corte, la mujer aseguró que después perdió el embarazo. También señaló que estaba acompañada por su hija menor al momento de la detención. La resolución no establece que la actuación policial haya causado la pérdida del embarazo, sino que recoge esa circunstancia dentro de los argumentos planteados por la acusada.

El tribunal que revisó previamente su amparo consideró que los hechos denunciados debían investigarse por separado y dio vista a la Fiscalía correspondiente por los posibles malos tratos. Sin embargo, concluyó que esas circunstancias no modificaban la responsabilidad penal atribuida por el robo.

La defensa llevó entonces el caso hasta la Suprema Corte y cuestionó, entre otros puntos, que no se hubiera estudiado de forma suficiente el contexto personal y familiar de la mujer.

La Suprema Corte ordenó volver a estudiar el caso

El asunto llegó al Pleno de la SCJN como amparo directo en revisión 3320/2026. Fue resuelto el 9 de noviembre de 2026, con ocho votos a favor del proyecto y uno en contra, según Infobae México. La Corte revocó la resolución anterior y ordenó que el Tribunal Colegiado realice un nuevo análisis.

El punto central es la obligación de aplicar una metodología de perspectiva de género e interseccionalidad, un criterio que el tribunal ya aplicó en otros fallos, como el de los juicios por pagarés, donde ordenó analizar si hubo presión o violencia. La Corte consideró que no era suficiente descartar la existencia de desigualdad por el solo hecho de que la mujer hubiera participado junto a su pareja.

El nuevo estudio deberá valorar de manera conjunta circunstancias como el embarazo, la maternidad, la relación con el coacusado y las posibles condiciones de dependencia, subordinación o violencia. También deberá revisar si esos factores pudieron influir en la conducta atribuida, en la posibilidad real de decidir sobre su participación o en la valoración de las pruebas.

La resolución de la Suprema Corte no absuelve a la mujer ni determina que haya sido obligada a participar en el robo. Tampoco establece que haya existido una relación de coacción. Lo que ordena es realizar un nuevo estudio del caso con los criterios fijados por el máximo tribunal, en la línea de otras decisiones sobre justicia para víctimas de delitos de género y de agresores sexuales.