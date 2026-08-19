El INE prepara una nueva Credencial para Votar con más seguridad e inclusión, pero no todos tendrán que renovarla: conoce quiénes deberán acudir.

El Instituto Nacional Electoral, INE, comenzó el 1 de junio de 2026 la producción de un nuevo modelo de Credencial para Votar, pero el cambio no obliga a toda la ciudadanía a acudir de inmediato a un módulo. Si tu credencial actual continúa vigente, seguirá siendo válida para votar y como identificación oficial.

¿Quiénes tendrán que renovar la Credencial para Votar? Las personas cuya credencial haya perdido vigencia, la hayan extraviado, necesiten actualizar sus datos o vayan a tramitarla por primera vez recibirán el nuevo modelo. En el resto de los casos, será necesario esperar hasta que la mica actual llegue al final de sus 10 años de vigencia.

Instituto Nacional Electoral

¿Quiénes deben renovar su Credencial para Votar?

El nuevo plástico comenzará a entregarse a quienes realicen un trámite que requiera la expedición de una credencial. Por ello, tener una credencial de un modelo anterior no es motivo suficiente para solicitar un cambio anticipado.

De acuerdo con la información del INE, la vigencia de la Credencial para Votar es de 10 años a partir de su emisión. La fecha correspondiente puede consultarse en la parte inferior derecha del documento. Deberán acudir al Instituto quienes se encuentren en alguno de estos casos:

Credencial vencida: si ya terminó el periodo de vigencia indicado en el plástico.

Pérdida o robo: si necesitas reponer tu identificación.

Actualización de datos: cuando sea necesario modificar información de la credencial.

Primera credencial: quienes tramiten por primera vez su Credencial para Votar.

Otros trámites que requieran una nueva mica: recibirán el modelo actualizado que actualmente prepara el INE.

Cambia la credencial para votar INE

El nuevo modelo tendrá más elementos de seguridad e inclusión

El rediseño incorpora mecanismos de seguridad físicos, ópticos, digitales y criptográficos para dificultar la falsificación. Entre las novedades destaca un Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID), capaz de generar efectos ópticos, cambios de color y elementos tridimensionales, además de microtextos y nanotextos.

También se incorporan elementos táctiles para facilitar la identificación del documento por parte de personas con discapacidad. La credencial permitirá, además, que la ciudadanía se autoidentifique como integrante de una comunidad indígena o afromexicana, aunque esta información tendrá únicamente carácter informativo y no otorgará derechos político-electorales adicionales.

Credencial del INE digital

La credencial actual no pierde validez por el cambio de modelo

El hecho de que el INE haya comenzado a producir la nueva Credencial para Votar no significa que las identificaciones actuales dejen de funcionar. Si la fecha de vigencia todavía no ha terminado, la mica conserva su validez oficial y puede utilizarse tanto para votar como para identificarse.

El cambio tampoco representa un gasto adicional para la ciudadanía por el simple hecho de existir un nuevo diseño. El INE contempla cada año dentro de su presupuesto recursos destinados a actualizar el padrón electoral y expedir credenciales para votar.

La renovación tampoco es un proceso inédito. El documento ha tenido diversos modelos desde 1991, con modificaciones destinadas a fortalecer su seguridad y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. El modelo de 2026 continúa esa evolución e incorpora nuevas herramientas de protección, accesibilidad e inclusión.