En medio de un entorno de consumo presionado, Grupo Comercial Chedraui refuerza su estrategia de expansión con el formato de tiendas pequeñas “Supercitos”, una apuesta con la que busca capturar mercado en segmentos de bajo ticket y alta frecuencia. Durante su conferencia con analistas, la compañía reconoció que el consumo en México ha sido “más débil de lo esperado”, particularmente en regiones donde tiene mayor presencia. Sin embargo, aseguró que ha logrado mantener un desempeño positivo frente al mercado, apoyado en su propuesta de valor y control de costos. El foco ahora está en los “Supercitos”, tiendas de menor tamaño orientadas a compras rápidas, donde la compañía ve un potencial relevante ante la persistencia de un amplio mercado informal. “Todavía más del 50% del mercado en México es informal, y ahí es donde compiten los Supercitos”, destacó la administración. Para este año, la empresa prevé la apertura de alrededor de 130 unidades bajo este formato, con la expectativa de duplicar su ritmo de expansión en los próximos años. “Nos mostramos optimistas respecto a los “Supersitos”, mencionaron directivos en la conferencia. Al cierre del primer trimestre de 2026, los ingresos de la cadena de supermercados y autoservicios reportó una contracicón de 6.2% a 69,795 millones de pesos, lastrado principalmente por un menor consumo en EE.UU. y por la apreciación del tipo de cambio. El entorno de consumo ha obligado a la compañía a reforzar su disciplina operativa. Chedraui ha apostado por eficiencias en gastos, mejor gestión de inventarios y una estrategia comercial más enfocada en valor, lo que le ha permitido sostener e incluso expandir márgenes en un contexto adverso. La empresa también advirtió que el consumidor muestra menor poder adquisitivo y mayor sensibilidad a precios, lo que anticipa un entorno más competitivo hacia adelante. Sin embargo, la empresa destaca tener una “buena ventaja” frente a sus competidores. “El consumidor está dispuesto a comprar en muchos sitios. Le preocupan los precios de los alimentos y busca la mejor relación calidad-precio. Pero, en última instancia, como líderes en precios, eso es precisamente en lo que nos centramos, porque es lo que ofrecemos”, mencionaron directivos. El desempeño de los “Supercitos” ha sido particularmente sólido en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde Chedraui ha observado crecimientos relevantes en ventas comparables. No obstante, mantiene su convicción de que el mayor potencial está en regiones donde el comercio informal domina, lo que abre espacio para seguir expandiendo este formato. Al cierre del primer trimestre de 2026, la empresa registró un total de 353 “Supercito” en el país, donde 11 operan con el formato Selecto. Para este año, Chedraui anticipa un crecimiento de entre 8% y 9% las ventas totales en el país; en tanto que en EE.UU. oscilarán entre 2% y 3%, de acuerdo con la guía de resultados.