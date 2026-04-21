Las tiendas Chedraui mantienen su expansión en México, pues en el primer trimestre de este año abrió 18 tiendas con el formato Supercito y una más bajo el modelo Chedraui. En sus operaciones en México y Estados Unidos, la tienda acumuló una utilidad neta consolidada de MXN $1,583 millones, lo que representó un incremento de 1% en su comparación anual y significó 2.3% de las ventas consolidadas. Aunque en México los resultados de Chedraui mantienen un comportamiento sólido, la tienda no tiene los mismos resultados en Estados Unidos. Al sur del Río Bravo, las ventas de las tiendas que tienen más de un año abiertas, aumentaron 2.1% anual, lo que superó el promedio de las marcas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) por vigésimo tercer mes consecutivo. Sin embargo, del otro lado de la frontera, la combinación de la apreciación del peso y la disminución en las compras, debido a una política migratoria restrictiva, pegaron a los resultados de Chedraui USA. La caída de las ventas netas consolidadas, es decir, México y Estados Unidos, presentaron una baja anual de 6.2%. Este resultado se explica principalmente por las menores ventas de Chedraui USA y por el efecto cambiario al consolidar las cifras. El tipo de cambio promedio del 1T26 fue de MXN $17.53, mostrando una apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense del 14.3% respecto al 1T25. “Es relevante mencionar que, independientemente de las condiciones de mercado y efectos cambiarios mencionados anteriormente, fuimos capaces de mejorar la utilidad neta vs. el año anterior, tanto en pesos absolutos, como en porcentaje sobre la venta”, aseguró Antonio Chedraui, CEO de la minorista.