El ramo automotriz ha sido afectado por la imposición de aranceles de Estados Unidos.

La manufactura no levanta, pues el empleo acumula 23 meses de caídas anuales, y en noviembre la contracción se ubicó en 3.29%.

El sector de la transformación acumula casi dos años de caídas consecutivas, de acuerdo con datos del Inegi, lo que representa la peor racha desde que se inició el registro y superó ya los 19 meses consecutivos de caídas que tuvieron lugar durante la crisis financiera de 2008-2009 y que se extendió hasta 2010.

Los Indicadores de Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que mide el potencial de la industria de la transformación mexicana y su capacidad de exportación, reflejó también una caída en las horas trabajadas de 3.29%.

El sector más afectado es el de la fabricación de prendas de vestir, que tuvo un desplome de 16.83%, y acumula tres años y cinco meses consecutivos de caídas.

Una de las quejas de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), que se extendió durante los últimos dos años, fue la competencia desleal de países como Vietnam y China, así como el ingreso de mercancía de contrabando.

Entre enero y octubre de 2024, los representantes de esa industria advirtieron la pérdida de 20 mil empleos.

Para contrarrestar esta situación, en diciembre del año pasado la Secretaría de Economía y el Congreso de la Unión aprobaron aranceles a más de mil productos provenientes principalmente de esas naciones asiáticas, entre las que se incluye la industria del vestido.

En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que con la imposición de aranceles se protegerían aproximadamente 350 mil empleos que se concentran principalmente en el sector manufacturero.

Los datos del organismo estadístico señalan que otro sector afectado en la manufactura mexicana fue la industria química que registró una baja de 9.79%, lo que significó su peor baja desde abril del año antepasado.

Por su parte, la fabricación de equipo de transporte suma 17 meses de contracciones (-8.6% anual), atribuido principalmente a que la industria automotriz tuvo que ‘amarrarse’ ante los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciados en abril pasado.

Otro sector que resultó afectado por los aranceles impuestos por Washington fue el de industrias metálicas básicas (-7.41%), dañadas principalmente por el cambio en las tarifas al acero y aluminio, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.