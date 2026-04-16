El empleo manufacturero en febrero se contrajo 2.6% y acumula tres años consecutivos a la baja en la comparación anual, de acuerdo con la Encuesta Mensual de las Industrias Manufactureras, realizada por el Inegi. Prácticamente todos los sectores de la manufactura tuvieron una contracción, donde las caídas más profundas se concentraron en la fabricación de maquinaria y equipo (-5.93%), fabricación de equipo de transporte (-5.83%), fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (-4.90%), fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-4.78%) y fabricación de prendas de vestir (-4.03%). “Las caídas en maquinaria y equipo de transporte reflejan el impacto directo de los aranceles sectoriales impuestos por Estados Unidos, particularmente sobre la industria automotriz, que es el principal cliente de ambos subsectores”, mencionó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. La contracción fue provocada por cuatro factores principales, que incluyen el incremento de los costos laborales en México; la cautela en el gasto de las empresas ante el deterioro de las expectativas económicas; el deterioro del ambiente de negocios ante la incertidumbre jurídica, así como la imposición de aranceles sectoriales en Estados Unidos, que afectan principalmente a la industria automotriz y del acero, añadió la especialista. Los únicos sectores que lograron un crecimiento anual de empleo en febrero fueron la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos (+3.23%), fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (+0.70%) e industria de las bebidas y del tabaco (+0.09%). El sector que se mantiene firme es el de computación, empujado por el envío al extranjero de este tipo de equipo hacia Estados Unidos, que han sido el motor de las exportaciones totales de México, ante la baja cuota arancelaria a estos productos. “De acuerdo con datos publicados por Estados Unidos correspondientes a febrero de 2026 (último mes disponible), las exportaciones de México a Estados Unidos de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos registraron un crecimiento anual de 62.35%, pagando un arancel de 0.11%. Esto contrasta fuertemente con las exportaciones de automóviles tipo turismo, que cayeron 24.07%, pagando un arancel de 14.63%”, contrastó Siller.