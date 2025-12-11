Marcelo Ebrard, secretario de Economía, recorre stands en el Museo Interactivo de Economía.

La iniciativa que aumenta los aranceles a algunos productos provenientes de Asia, que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, permitirá proteger 350 mil empleos nacionales, aseguró el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Fuente: EFE

Al concluir la presentación del programa Crece tu Mipyme con pagos digitales, el funcionario mencionó que parte de la política industrial del país se relaciona con proteger sectores de la economía mexicana que enfrentan competencia desleal, por lo que el objetivo central es generar un piso parejo para algunos sectores de la industria nacional, particularmente el de vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes.

“Estimamos que si no se tomaban estas medidas arancelarias, que por fortuna el Congreso aprobó, estarían en peligro dentro de un año, 350 mil empleos”, destacó el funcionario.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, recorre stands en el Museo Interactivo de Economía. Mario Alavez

El Congreso de la Unión aprobó un aumento que llevará a los aranceles hasta 50% a miles de productos provenientes de países asiáticos, como China, India, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, entre otras naciones.

“Todos los países lo hacen, todos los países protegen sectores que les importan. Nosotros también tenemos esa misma determinación y lo estamos haciendo así”, dijo el secretario.

Protección nacional

Ebrard aseguró que la iniciativa no está relacionada con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Es como poner el piso parejo, Esto no es contra un país. Con China tenemos muy buena relación, vamos a seguir dialogando, pero China tiene restricciones sanitarias a los productos, se entiende, o en algunos sectores, se entiende su política, y no lo veo como una diferencia política”, aclaró.

La iniciativa fue aprobada en un entorno internacional en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a México con imponer aranceles a distintas industrias, si no limitaban el ingreso de mercancía proveniente de China.

Además, México, Estados Unidos y Canadá están en proceso de consultas para revisar el T-MEC, una discusión que iniciará formalmente en julio del año entrante.

“Si te fijas en la estructura, tiene mucho que ver con el consumo de nuestro mercado. Por ejemplo, la industria textil, pues a Estados Unidos no le interesa, a nosotros sí”, afirmó.

Impactos de la iniciativa

El encargado de la política económica nacional comentó que con los aranceles aprobados, que implican aumentos que van de 15% a 50% a distintos productos, que solo representan 8% del comercio internacional de México, significarán una recaudación adicional de MXN $70,000 millones en 2026, aunque aclaró que eso solo es un estimado.

Marcelo Ebrard reconoció que sí habrá un impacto en los precios al consumidor a partir del incremento de los aranceles, estimado en 0.2 puntos porcentuales adicionales de inflación para el año entrante.