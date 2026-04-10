El sector que lleva la batuta en las exportaciones mexicanas tuvo su primer tropiezo desde julio del año pasado, al contraerse 4.44% anual, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI). La manufactura se mantiene a la baja, pues acumula nueve meses consecutivos de contracciones anuales, con una disminución de 2.27%. El estancamiento de la fabricación de computadoras puede ser consecuencia de que la capacidad de producción se ubica casi al 100%, por lo que es necesario incrementar la inversión en este sector para estimular el crecimiento de este sector, que se ha mantenido como el motor de las exportaciones mexicanas durante el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. El año pasado, México logró colocarse como el primer exportador más grande hacia Estados Unidos, y además desplazó a China como el exportador más grande de computadoras a la economía más grande del mundo, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En 2025, el sector de fabricación de equipo de cómputo desplazó por primera vez en la historia reciente a las exportaciones de vehículos terminados como la principal exportación de México hacia Estados Unidos, al registrar un crecimiento de 144.8% anual, y un valor de mercado de u$s 85,400 millones, lo que representó 15.6% del total de las exportaciones. La disminución en la producción de equipos de cómputo de este año ya se reflejó en la participación de las exportaciones de México, que fue desplazado en el primer bimestre al segundo lugar, con una participación de mercado de 35%, contra 42% de Taiwán. En su comparación anual, los primeros dos meses de la actividad industrial mostraron una contracción de 0.69%, lo que pone en evidencia la debilidad del sector en México, de acuerdo con la especialista de Banco Base. La caída fue provocada por el sector manufacturero que se contrajo 1.95%, y representa dos terceras partes de la actividad industrial; pero la minería y la construcción tuvieron un alza de 0.99% y 2.99%, respectivamente. “La caída de la actividad industrial en el primer bimestre del 2026 es una señal negativa para el crecimiento económico, pues se confirma que continúa la debilidad, principalmente en la industria manufacturera, debido a la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, afectando principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica y por la falta de inversión en México, ante el deterioro institucional y la pérdida de confianza empresarial”, advirtió Gabriela Siller.