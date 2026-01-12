Trump impuso aranceles al acero, el aluminio y el sector automotriz desde abril del año pasado.

La prioridad que tiene que resolver México en materia del TMEC es la eliminación de los aranceles, especialmente en el sector automotriz, el aluminio y el acero, aseguró Luis de la Calle, fundador de la consultoría De la Calle, Madrazo Mancera.

Durante el foro Perspectivas Económicas, que se realizó en el ITAM, el especialista dijo que “el riesgo en el fondo del de la relación comercial en 2026 son los aranceles”, y descartó la posibilidad de un cambio mayor en el tratado o en las reglas de origen.

En el Panel Renegociación del TMEC, el especialista mencionó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) recibió 1,500 comentarios de diferentes industrias de ese país durante el periodo de consultas que inició en septiembre del año pasado, y 95% de ellas no están interesadas en modificar las reglas de origen.

“No hay apetito en Estados Unidos para que se endurezcan las reglas de origen. Los únicos que están pidiendo reglas de origen más estrictas son el sindicato de acero, los acereros, y el sindicato de trabajadores de automóviles (...) Nadie más está pidiendo endurecimiento de reglas de origen”, afirmó.

Además, precisó que es poco probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga los votos necesarios en el Congreso de ese país para pasar cambios mayores al tratado con México y Canadá, debido a que no cuenta con una mayoría de representantes republicanos que le permita aprobar este tipo de modificaciones.

En noviembre de este año hay elecciones intermedias en Estados Unidos, lo que implica el cambio de legisladores en el Congreso, y se espera que la mayoría de representantes se incline al lado demócrata.

Además, aseguró que Estados Unidos necesita a México para sostener su economía.

Ayer, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que 17.7% de las importaciones totales de octubre provinieron de México, lo que convirtió al país en el principal exportador de mercancías hacia el mercado más grande del mundo, por encima de Canadá y China.

“En lo que va del año, México se ubica como el principal país de donde Estados Unidos importa con u$s 447,998 millones o 15.60% del total, seguido por Canadá con 11.24%, China con 9.28%, Vietnam con 5.51% y Taiwán con 5.45%”, señala un análisis elaborado por Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.