El SAT cambiará las auditorías para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habrá un nuevo procedimiento de auditoría en México, por lo que los contribuyentes tendrán que cumplir con las nuevas normativas fiscales. Esto se debe a la reforma cuyo objetivo es combatir el uso de comprobantes falsos.

Si bien el comunicado oficial señala que las medidas están dirigidas principalmente a terminar con los comprobantes falsos, el nuevo marco normativo incorpora la llamada “Fiscalización 4.0”, caracterizada por un enfoque técnico y de mayor intervención.

El SAT modernizará las auditorías a los contribuyentes de México

Conoce los detalles de este cambio confirmado por el organismo fiscal y mantente al día con las disposiciones a nivel nacional. Ten en cuenta que las modificaciones regirán a partir de 2026.

¿Qué cambios hará el SAT en 2026?

Uno de los ajustes más importantes es la ampliación de facultades para que el SAT pueda recabar:

Fotografías Grabaciones de audio Videos como pruebas durante las visitas domiciliarias

Esta atribución le permitirá documentar de manera detallada la infraestructura y las actividades del contribuyente, apoyarse en herramientas tecnológicas avanzadas para sustentar presuntas irregularidades.

Desde ahora, se considerarán aspectos técnicos adicionales, como metadatos y trazabilidad digital del material multimedia.

¿Qué plataformas revisará el SAT?

El SAT tendrá acceso en tiempo real a las plataformas digitales, lo cual impactará a determinados proveedores. A partir de 2026, estarán obligados a darle al organismo fiscal acceso en línea y en tiempo real a información clave para los trabajos de fiscalización.

Con esta iniciativa, la autoridad podrá supervisar y cruzar datos operativos de forma inmediata, incrementando de manera significativa la eficacia de las auditorías.

El propósito es reforzar el control sobre sectores con altos volúmenes de transacciones, estableciendo una trazabilidad digital completa que complique la ocultación de ingresos o la simulación de operaciones.

Efectos de las auditorías del SAT

La adopción de este esquema digital plantea riesgos jurídicos que las empresas deberán prever. Los posibles conflictos legales podrían girar en torno a la protección de la privacidad, especialmente por el uso de los registros audiovisuales en espacios privados.

Sin embargo, la correcta gestión de la documentación y la modernización tecnológica de los procesos internos se vuelven fundamentales en México. El SAT podrá respaldar sus determinaciones tanto en el acceso a plataformas digitales como en el material audiovisual obtenido. Esto obliga a los contribuyentes a fortalecer el control de sus operaciones financieras y administrativas.