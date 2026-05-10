El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México lo hizo oficial a través de sus canales oficiales de comunicación y confirmó el avance de una poderosa tormenta que provocará lluvias intensas a torrenciales en distintas zonas de México. Durante la segunda semana de mayo distintos sistemas climáticos se combinarán y darán paso a la formación de nubes negras cargadas de agua y granizo, que podrían azotar a distintos estados del territorio azteca. El SMN confirmó que a partir del lunes 11 de mayo podrían registrarse no sólo vientos de hasta 80 km/h en algunas entidades federativas del país, sino también lluvias torrenciales capaces de acumular hasta 250 mm de agua en apenas 24 horas. Las condiciones para que se registren precipitaciones intensas se darán a partir del desplazamientos de un nuevo frente frío, que interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio nacional y, con divergencia en altura, provocará los estragos mencionados en estados como: A partir del martes 12 de mayo, el frente se extenderá sobre la región media del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y con divergencia en altura, lo que provocará lluvias fuertes en dichas regiones. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán los siguientes efectos en todo el país: Ante el avance de los distintos fenómenos meteorológicos que podrían causar estragos en el país, el SMN emitió una serie de advertencias con el objetivo de que los habitantes tomen todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública: