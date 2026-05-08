El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció sus mecanismos de supervisión fiscal, y anunció que llevará a cabo visitas domiciliarias preventivas. Estas acciones tienen como objetivo verificar que la información registrada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) coincida tanto con la actividad económica real de los contribuyentes, como con el domicilio fiscal declarado ante la autoridad. Durante mayo, el organismo tributario pondrá el foco de estas revisiones en un sector específico de contribuyentes, el cual podría recibir inspecciones presenciales sin previo aviso a través del buzón tributario. Para evitar posibles fraudes o casos de suplantación de identidad, los funcionarios encargados de las visitas cumplirán con protocolos estrictos de identificación oficial ante los ciudadanos. La autoridad fiscal informó que reforzará sus tareas de vigilancia mediante inspecciones rápidas de verificación para detectar irregularidades operativas y frenar esquemas de operaciones comerciales simuladas. A través de estas auditorías exprés, personal del SAT podrá revisar en tiempo real si la información contable coincide con la actividad física y comercial de los contribuyentes. Con este mecanismo, el organismo busca confirmar que lo reportado ante Hacienda refleje la operación real de cada negocio y combatir el uso de facturas falsas u otras prácticas de evasión fiscal. Las inspecciones pondrán especial atención en verificar que los comprobantes emitidos cuenten con respaldo comprobable, como mercancía existente, servicios efectivamente prestados o contratos válidos. Es importante señalar que estas inspecciones no estarán dirigidas únicamente a grandes empresas. El SAT tiene la facultad de realizar visitas sin previo aviso en distintos tipos de establecimientos y espacios relacionados con la actividad económica de los contribuyentes, entre ellos: Durante estas verificaciones, el personal autorizado podrá recopilar evidencia visual, revisar inventarios y solicitar documentación para comprobar que las operaciones comerciales se desarrollen conforme a las obligaciones fiscales vigentes. El objetivo es garantizar mayor transparencia en cada etapa de la actividad económica y detectar posibles irregularidades. Las nuevas facultades de comprobación del SAT no solo aplican para empresas o grandes contribuyentes. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, también las personas físicas pueden ser objeto de visitas domiciliarias cuando la autoridad detecta inconsistencias en sus declaraciones, movimientos fiscales o emisión de comprobantes digitales. Esto incluye a trabajadores independientes, emprendedores, comerciantes, profesionistas e incluso contribuyentes bajo regímenes simplificados que presenten señales de riesgo fiscal o posibles operaciones simuladas.