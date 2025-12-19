Confirmado | El SAT suspenderá todas sus operaciones por 48 horas y no aceptarán ningún trámite presencial.

Muchos contribuyentes mexicanos asumen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspende actividades durante las fiestas decembrinas, pero la realidad es distinta. La autoridad fiscal confirmó que sus servicios continúan funcionando con horarios regulares tanto en módulos de atención como en plataformas digitales, desmintiendo la creencia generalizada de un cierre prolongado.

Las citas programadas en oficinas del SAT se respetarán sin reprogramaciones ni cancelaciones durante todo diciembre. Los contribuyentes que agendaron trámites presenciales pueden acudir con confianza a los módulos, donde el personal estará disponible para atender solicitudes relacionadas con el RFC, facturación electrónica y otros servicios fiscales.

Cuáles serán los días de suspensión total del SAT

El SAT operará con normalidad absoluta excepto el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Estas son las únicas fechas en que se suspenderán completamente los servicios presenciales y digitales, coincidiendo con los días oficiales de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Fuera de esas dos jornadas específicas, todos los módulos de atención tributaria mantendrán sus horarios habituales. Esto incluye las oficinas ubicadas en ciudades fronterizas, zonas metropolitanas y delegaciones estatales, garantizando cobertura nacional para quienes necesiten resolver asuntos fiscales antes de que termine el año.

La decisión de mantener operaciones durante diciembre responde a la alta demanda de trámites que tradicionalmente se concentra en las últimas semanas del año. Miles de contribuyentes buscan actualizar información, resolver inconsistencias o cumplir obligaciones fiscales antes del cierre del ejercicio fiscal 2025.

Cómo operar con el SAT durante el cierre total

El portal sat.gob.mx permanecerá activo incluso durante Navidad y Año Nuevo, ofreciendo más de diez trámites en línea sin interrupciones. Los contribuyentes podrán gestionar diversas acciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet como

generar o renovar su Contraseña

actualizar datos del RFC

obtener la e.firma

descargar constancias fiscales.

La Oficina Virtual del SAT permite realizar inscripciones al RFC para personas físicas, incluyendo mexicanos residentes en el extranjero. También es posible corregir errores en nombres, actualizar CURP, cambiar domicilio fiscal y recibir asistencia automatizada para recuperar contraseñas olvidadas, uno de los servicios más solicitados durante esta época.

“Con estas acciones, el SAT refrenda su compromiso de mantener servicios accesibles, eficientes y oportunos para los contribuyentes”, destacó la institución en su comunicado oficial. La estrategia busca reducir aglomeraciones en oficinas y facilitar que los mexicanos cumplan sus obligaciones fiscales sin complicaciones logísticas.