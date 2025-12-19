El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una advertencia formal para cuentahabientes de bancos como BBVA México, Santander y Banamex respecto a ciertos movimientos realizados mediante terminales bancarias o plataformas digitales. La autoridad fiscal enfatiza que depositar dinero de manera frecuente en cuentas propias podría considerarse como aumento en los ingresos mensuales del titular, lo que activaría mecanismos de supervisión.

Esta medida responde a la obligación de las instituciones financieras de reportar operaciones que superen ciertos umbrales establecidos en la legislación tributaria. El organismo exhorta a los contribuyentes a actuar con prudencia y asegurarse de cumplir con la normatividad fiscal vigente para evitar sanciones económicas inesperadas.

El SAT vigila los movimientos bancarios

Este reporte automático no implica que la operación sea ilegal, pero sí activa un registro en el sistema fiscal que podría desencadenar revisiones si el contribuyente no justifica adecuadamente el origen de los recursos.

SAT investigará a quienes superen operaciones con ciertos montos Ariel

Los bancos deben reportar aquellos movimientos que llamen la atención, ya sea en depósitos en efectivo, transferencias o extracciones de dinero. De todas formas, cualquier usuario tiene derecho a depositar las cantidades que necesite.

La diferencia radica en que aquellos montos mayores quedarán documentados ante la autoridad tributaria, lo que obliga al titular a demostrar que esos fondos no constituyen ingresos no declarados o actividades económicas ocultas.

Las instituciones bancarias funcionan como auxiliares del SAT en la detección de posibles inconsistencias fiscales. Por esta razón, movimientos repetitivos o patrones de depósito inusuales pueden despertar sospechas sobre la procedencia del dinero, especialmente si el perfil del contribuyente no coincide con el nivel de transacciones que realiza mensualmente.

¿Cuál es la documentación necesaria para respaldar depósitos?

Los contribuyentes que realicen depósitos en efectivo superiores al umbral establecido deben acreditar que estos movimientos no representan incremento en sus ingresos gravables. Para ello resulta indispensable conservar documentación completa que respalde el origen y naturaleza de las transacciones, incluyendo estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencia o cheques según corresponda.

También se requieren documentos que acrediten la procedencia de los fondos depositados y papeles de trabajo que expliquen la operación dentro del contexto fiscal del contribuyente. Esta evidencia resulta clave para demostrar ante el SAT que las transacciones son lícitas, no están sujetas a impuestos adicionales y cumplen con las disposiciones fiscales mexicanas vigentes.

La falta de justificación adecuada puede derivar en requerimientos de información por parte del SAT, auditorías fiscales o incluso sanciones económicas que oscilan entre 30% y 55% del monto no declarado. Los contribuyentes deben mantener registros organizados de todas sus operaciones financieras para responder oportunamente ante cualquier solicitud de la autoridad tributaria.