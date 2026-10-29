Portal Micrositio quién es quién: "Los precios que se muestran contienen la fecha en que fueron tomados, sin embargo se encuentran sujetos a cambios", aclaró la Profeco.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de los consumidores el micrositio Quién es Quién en los Precios del Buen Fin, una herramienta que permite comparar los precios de más de 490 productos en distintos establecimientos antes de realizar compras. El portal también ofrece un simulador para calcular cuánto se pagaría al adquirir productos a meses con financiamiento.

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre.y para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas, el Gobierno de México, por medio de la Profeco realiza un monitoreo de precios en 30 ciudades desde el 17 de septiembre.

El micrositio del Gobierno para comparar precios del Buen Fin permite consultar los precios por ciudad y categoría, revisar las opciones disponibles y conocer la evolución de los costos antes de elegir dónde comprar.

El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre del 2026 y los usuarios podrán consultar la comparativa de precios. Cortesía Secretaría de Economía

Cómo funciona el micrositio de Profeco para comparar precios del Buen Fin

El portal concentra información de productos de distintas marcas y establecimientos comerciales para facilitar la comparación antes de comprar. De acuerdo con la descripción de la herramienta, el objetivo es que los consumidores puedan realizar sus compras de manera más informada y responsable.

“Consulta y compara precios del Buen Fin para comprar de forma más informada y responsable” , indica el micrositio oficial de la Profeco.

Adicional a mostrar los precios registrados, permite consultar su evolución y ofrece un simulador para estimar el costo de las compras a meses con financiamiento, según el Costo Anual Total (CAT) de la tarjeta bancaria o comercial.

La dependencia advierte que los precios publicados son de referencia y pueden cambiar. Aunque cada registro incluye la fecha en que se tomó el precio, algunos establecimientos pueden modificar sus costos más de una vez al día. Por eso, conviene verificar el precio vigente directamente con el comercio antes de concretar la compra.

El Buen Fin llega el 2026 con más de 8 categorías de compras. Gobierno de México

Cómo usar el portal para consultar los precios del Buen Fin

Para revisar los precios de los productos, los consumidores deben ingresar al sitio oficial elbuenfin.profeco.gob.mx. La consulta se realiza mediante una búsqueda por ciudad y categoría, que permite localizar los artículos de interés y comparar sus costos en diferentes establecimientos.

Los pasos para utilizar la herramienta son los siguientes:

Elegir la ciudad : selecciona la localidad donde te encuentras o en la que planeas realizar tus compras.

Seleccionar una categoría : escoge el tipo de producto que deseas consultar.

Revisar los productos : busca el artículo de tu interés para conocer los precios registrados en los establecimientos disponibles.

Comparar las opciones : revisa las diferencias de precios y la fecha en que se recopiló la información antes de decidir dónde comprar.

Calcular pagos a meses: utiliza el simulador para estimar cuánto pagarías con financiamiento, tomando en cuenta el CAT de tu tarjeta bancaria o comercial.

La Profeco señala que los datos corresponden a los precios minoristas vigentes al momento de su levantamiento. La información es de carácter informativo y la dependencia no se hace responsable de las modificaciones que los comercios realicen posteriormente ni del uso que se dé a los datos publicados.

El Buen Fin 2026 del 13 a 17 de noviembre organizado por la Secretaría de Economía de México. Buen Fin

Qué categorías de productos puedes consultar en el micrositio

El portal permite comparar productos similares de distintas marcas y establecimientos en ocho categorías. La selección incluye artículos electrónicos, equipos para el hogar y aparatos de uso cotidiano que suelen formar parte de las compras durante el Buen Fin.

Las categorías disponibles son:

Audio y sonido: bocinas, barras de sonido, teatros en casa y sistemas estéreo.

Cámaras: cámaras fotográficas, de video y deportivas, además de accesorios.

Cocina: licuadoras, batidoras, hornos, cafeteras y otros aparatos.

Cómputo y celulares: laptops, tabletas, monitores, impresoras y teléfonos móviles.

Electrodomésticos: aspiradoras, planchas, purificadores y otros equipos para el hogar.

Línea blanca: refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas.

TV y video: televisores, proyectores, reproductores y accesorios.

Ventilación: ventiladores, enfriadores y extractores.

Antes de aprovechar las promociones del Buen Fin 2026, la comparación permite identificar diferencias entre establecimientos y consultar los precios registrados para los artículos de interés. Sin embargo, como los costos pueden cambiar, es recomendable confirmar el importe final y revisar las condiciones de pago de cada comercio antes de realizar la compra.