Una vez más el Buen Fin llegará en noviembre con descuentos en todas las categorías.

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, de acuerdo con las fechas oficiales informadas para la campaña nacional de ofertas en México . La edición tendrá cinco días de promociones para los consumidores y los establecimientos participantes.

Los comercios que quieran utilizar la marca oficial de El Buen Fin deberán registrarse y las ofertas identificadas con su logotipo tendrán que corresponder al periodo establecido. El registro empresarial comenzó el 8 de septiembre.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

El Buen Fin se realizará durante cinco días, pero cambia la distribución de los días: mientras que en la edición anterior del 2025 la campaña corrió de jueves a lunes, esta vez comenzará en viernes y concluirá el martes , aprovechando nuevamente el periodo alrededor del puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Esto provoca un corrimiento de los días de la semana respecto al año anterior.

La edición mantendrá el Sorteo El Buen Fin, que contempla compras de al menos 250 pesos realizadas mediante medios de pago electrónicos en comercios registrados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Noviembre será la nueva temporada de compras prevista por el Buen Fin en coincidencia con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La temporada nacional de ofertas tendrá lugar durante cinco días consecutivos. Las fechas oficiales son:

Inicio: viernes 13 de noviembre de 2026.

Último día: martes 17 de noviembre de 2026.

Duración: cinco días.

El decreto fiscal publicado para 2026 confirma que las operaciones elegibles para el sorteo deberán realizarse entre el 13 y el 17 de noviembre.

¿Qué diferencia hay entre El Buen Fin y El Fin Irresistible?

El Buen Fin es una iniciativa nacional coordinada por autoridades y organizaciones empresariales, abierta a comercios registrados de distintos tamaños y sectores.

El Fin Irresistible, en cambio, es una campaña propia de Walmart de México y Centroamérica, con promociones para sus formatos Walmart Supercenter, Walmart Express, Sam’s Club y Bodega Aurrera.

La cadena también mantiene activa la estrategia «Precios que no se tocan», con precios sin cambios en más de 4,000 productos hasta el 20 de noviembre, según la información proporcionada.

¿Hay fecha para El Fin Irresistible de Walmart?

Walmart de México y Centroamérica todavía no anunció oficialmente las fechas de El Fin Irresistible 2026.