El Gobierno de México paso de 7 a 3 los requisitos para el trámite de la nacionalidad de mexicanos nacidos en el exterior.

En un reciente comunicado de la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmaron la eliminación de cuatro de los siete requisitos que se solían pedir cuando mexicanos que tuvieron hijos en el exterior se acercaban a los consulados para darle la nacionalidad mexicana que sus hijos por derechos Jus sanguinis les corresponde.

“¡Eliminamos requisitos para obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero!... Pasamos de 7 a solo 3 requisitos”, detalló la Agencia del Gobierno. En ese sentido, el Gobierno de México confirmó que ahora solo se piden los documentos: acta de nacimiento, documento que acredite nacionalidad mexicana e identificación oficial. Con estos tres únicos documentos los mexicanos (Jus sanguinis) podrán acceder más fácil a la nacionalidad mexicana.

Ahora es más fácil tramitar la documentación de los mexicanos nacidos en el extranjero. Registro Civil BCS

El comunicado del Gobierno no aclara de forma textual cuáles son los cuatro documentos que ahora no se piden para obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero.

Dónde agendar la cita para tramitar la nacionalidad mexicana en el exterior

El proceso para agendar la cita con el consulado más cercano a la ciudad del país donde el ciudadano mexicano se encuentre lo pueden iniciar en https://citas.sre.gob.mx/ y se puede agendar por tres medios enlazados desde la SRE:

LlaveMX con CURP mexicana

Correo electrónico para personas extranjeras con o sin CURP

Por WhatsApp, para personas mexicanas de todas las edades y extranjeros de Estados Unidos y Canadá.

“F acilitamos el trámite para poder obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero; es tu derecho . Puedes registrar a tus hijas e hijos nacidos en otro país”, afirmó la Agencia de Transformación Digital.

Gobierno de México redujo de 7 a 3 requisitos para tramitar la nacionalidad de mexicanos nacidos en el exterior. Gobierno de México

El trámite para obtener la nacionalidad de mexicanos nacidos en el extranjero es gratis

El Gobierno de México confirmó que el trámite para nacionalizar mexicanos nacidos en el extranjero es gratis, por lo que se debe pagar es por las copias del documento ¿cómo se obtienen las copias certificadas del acta?