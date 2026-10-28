En un reciente comunicado de la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmaron la eliminación de cuatro de los siete requisitos que se solían pedir cuando mexicanos que tuvieron hijos en el exterior se acercaban a los consulados para darle la nacionalidad mexicana que sus hijos por derechos Jus sanguinis les corresponde.
“¡Eliminamos requisitos para obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero!... Pasamos de 7 a solo 3 requisitos”, detalló la Agencia del Gobierno. En ese sentido, el Gobierno de México confirmó que ahora solo se piden los documentos: acta de nacimiento, documento que acredite nacionalidad mexicana e identificación oficial. Con estos tres únicos documentos los mexicanos (Jus sanguinis) podrán acceder más fácil a la nacionalidad mexicana.
El comunicado del Gobierno no aclara de forma textual cuáles son los cuatro documentos que ahora no se piden para obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero.
Dónde agendar la cita para tramitar la nacionalidad mexicana en el exterior
El proceso para agendar la cita con el consulado más cercano a la ciudad del país donde el ciudadano mexicano se encuentre lo pueden iniciar en https://citas.sre.gob.mx/ y se puede agendar por tres medios enlazados desde la SRE:
- LlaveMX con CURP mexicana
- Correo electrónico para personas extranjeras con o sin CURP
- Por WhatsApp, para personas mexicanas de todas las edades y extranjeros de Estados Unidos y Canadá.
“Facilitamos el trámite para poder obtener la nacionalidad mexicana en el extranjero; es tu derecho. Puedes registrar a tus hijas e hijos nacidos en otro país”, afirmó la Agencia de Transformación Digital.
El trámite para obtener la nacionalidad de mexicanos nacidos en el extranjero es gratis
El Gobierno de México confirmó que el trámite para nacionalizar mexicanos nacidos en el extranjero es gratis, por lo que se debe pagar es por las copias del documento ¿cómo se obtienen las copias certificadas del acta?
- Costo: 14.00 dólares estadounidenses por cada copia certificada.
- Pago: Se realiza mediante depósito o transferencia en el Banco Francés (en la cuenta que la Sección Consular te indicará por correo electrónico).
- Envío de comprobante: Debes escanear el comprobante de pago y enviarlo a consuladoarg@sre.gob.mx (también deberás presentarlo físicamente al momento de retirar el documento).
- Plazo de entrega: Las copias se pueden retirar a las 72 horas hábiles de haber confirmado la recepción del pago.
- Lugar y horario de retiro: En la sede consular ubicada en Arcos 1650, Belgrano, Capital Federal, Argentina, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 horas (excepto días feriados).