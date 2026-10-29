El fallo de la Suprema Corte sobre la regulacón del uso de pirotecnia fue dictado bajo el Amparo en Revisión 73/2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo un debate clave sobre el uso de la pirotecnia en el marco de los derechos de las personas con Trastorno Espectro Autista, TEA. El proyecto que había sido presentado ante el Pleno por la jurista Loretta Ortiz Ahlf fijó su fallo con el Amparo en Revisión 73/2026 que afecta al estado de Veracruz.

En ese sentido, la Suprema Corte determinó que el derecho a las celebraciones tradicionales con el uso de pirotecnia, cohetes y demás fuegos artificiales no es absoluto y debe haber un equilibrio de cara a la protección de los derechos de la salud y el bienestar de las personas con autismo.

La Suprema Corte de Justicia de México validó el artículo 10 de la Ley Contra el Ruido en el Estado de Veracruz, sentando así un importante precedente. “La Corte validó el artículo 10 de la Ley contra el Ruido del Estado de Veracruz, el cual regula los horarios para el uso de pirotecnia y exige una licencia municipal previa”, publicó el Máximo Tribunal mexicano.

La Corte reafirmó su protección de los derechos de las personas con discapacidad debe partir de un modelo social, que exige identificar y eliminar las barreras del entorno. SCJN

Qué dice la norma y cómo debe interpretarse según la Suprema Corte

El artículo 10 de la Ley contra el Ruido del Estado de Veracruz dice lo siguiente: “Por lo que se refiere a la fracción V del artículo 2º, solamente se permitirá el uso de cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza semejante, con motivo de las festividades o acontecimientos que se celebren por costumbre de las 6 hasta las 23 horas, según las circunstancias y previa licencia que se expida”.

La Corte falló en amparo presentado por una madre de una menor con autismo afectada por el uso de la pirotecnia en Veracruz y determinó la interpretación de la ley en su veredicto final del Amparo en Revisión 73/2026:

“Esta norma debe interpretarse de manera que, antes de otorgar esa autorización, los ayuntamientos evalúen el tipo y la cantidad de pirotecnia, su intensidad sonora, el lugar y horario de uso, así como las posibles afectaciones a la salud de personas en el espectro autista. Si ninguna medida permite prevenir esos daños, la licencia deberá negarse”, afirmó la Corte.

2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La Suprema Corte falló a favor de una mamá que llevó un amparo ante la SCJN para proteger los drechos de personas con TEA. Gobierno de México

El modelo social y las obligaciones de las autoridades

El Máximo Tribunal basó su decisión en el “modelo social de la discapacidad”, subrayando la necesidad de “identificar y eliminar las barreras del entorno” que impiden una participación ciudadana plena e igualitaria.

La Corte reconoció que la intensidad sonora provoca “afectaciones diferenciadas a las personas en el espectro autista que presentan hipersensibilidad auditiva”, por lo que el Estado mantiene “obligaciones reforzadas de protección”.

El Pleno validó el artículo 10 de la legislación local en Veracruz a partir de una interpretación conforme. SCJN

En este fallo, el Pleno determinó que las tradiciones locales deben adaptarse para garantizar “la salud, la inclusión y la protección del interés superior de la niñez con discapacidad” en el país.

El fallo de la Suprema Corte le dio la razón a la madre en el amparo: logró la protección real para su hija y sentó un precedente, pero, formalmente la Ley contra el Ruido del Estado de Veracruz no fue eliminada, sino reinterpretada a su favor, por lo que fue validada por el Plenario en la CDMX este 28 de octubre del 2026.

En México, cada 2 de abril se lleva a cabo la conmemoración Día Mundial de Concientizació sobre el Autismo: “El autismo no es una enfermedad, las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea, con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, se logra incrementar la calidad de vida”, della el Gobierno de México.