Concepto financiero del problema de la bancarrota, el hombre joven que abre la billetera vacía se estresa para encontrar dinero para pagar el período de la hipoteca de la deuda.

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2026, publicado el 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El pago podrá comenzar a entregarse a partir del 10 de noviembre.

Para quienes tienen una relación laboral regida por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el aguinaldo equivale a 40 días de salario , calculados sobre la base que determinen los lineamientos de Hacienda. Es decir, supera un mes de sueldo.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Decreto que fija el pago del aguinaldo a los empleados del estado el 10 de noviembre. EFE

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

El decreto comprende al personal de las secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales federales, además de determinados pensionados y prestadores de servicios profesionales.

El personal operativo de confianza, de enlace y de mando, los militares en activo y el Servicio Exterior Mexicano recibirán hasta 40 días. También se incluye a quienes tienen contrato por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales. Los pensionados comprendidos recibirán una gratificación de hasta 40 días de las cuotas asignadas.

¿Hasta cuándo se pagará y quiénes quedan fuera?

El 10 de noviembre es la fecha desde la cual puede iniciar el pago . Eso no significa que todos los beneficiarios lo reciban ese mismo día. Ítems a tener en cuenta:

quienes hayan laborado menos de un año durante 2026 recibirán la parte proporcional;

las personas contratadas bajo honorarios especiales quedan excluidas ;

las disposiciones aplican al personal y pensionados del ámbito federal, y no establecen un aguinaldo general de 40 días para todos los trabajadores del país.

En el sector privado, la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario, que debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.