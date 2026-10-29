La Beca Rita Cetina también pude suspenderse de forma definitiva cuando hay un duplicado en el padrón activo.

El Gobierno de México tiene políticas muy claras sobre la suspensión de la Beca Benito Juárez de Euducación Básica conocida tmbién por su hombre Beca Rita Cetina de Educació Básica, que entrega 1,900 pesos bimestrales a todas y todos los estudiantes de secundarias públicas del país.

Por medio del Diario Oficial de la Federación, DOF, el Gobierno de México dejó en claro desde el 2019 los casos en los que las becas promovidas desde el Estado para los estudiantes pueden ser suspendidas, entre ellas, la a beca Bienestar Benito Juárez de Educación Media: ésta será suspendida si los alumnos repiten hasta tres veces el año escolar.

“Suspensión por tiempo indefinido de las becas del Programa podrán suspenderse por tiempo indefinido para las familias beneficiarias, cuando: al menos un becario o becaria curse por tercera vez el mismo grado escolar”, indica el DOF, y agrega “La emisión de las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica se reanudará cuando se avance de grado”.

La Beca Rita Cetina puede ser suspendida de forma indefinida cuando el estudiante pierde tres veces el año escolar. Gobierno de México

Otros casos en los que lq Beca Rita Cetina de Educación Básica puede ser suspendida

La Beca Rita Cetina de Educación Básica entrega a los beneficiarios cada dos meses 1,900 pesos por medio de depósito bancario en la cuenta del Banco del Bienestar, pero este depósito se puede suspender en otros como los siguientes:

Falta de validación de inscripción : no recibir a tiempo la validación de inscripción de ningún becario o becaria (se reanuda al reportar la inscripción).

Inasistencia a retirar el apoyo : que el o la titular no acuda en dos o más ocasiones consecutivas a retirar la beca entregada por vía directa o equivalente (se retiene por dos bimestres antes de suspender).

Inactividad en la cuenta bancaria : No realizar movimientos en la cuenta durante dos o más bimestres consecutivos (se retiene el monto por dos bimestres antes de suspender).

Trámites bancarios pendientes : no firmar el contrato de cuenta de ahorro o no recoger la tarjeta bancaria en un plazo máximo de dos bimestres desde su emisión (se retiene por dos bimestres antes de suspender).

Disputa familiar : concluir que existe un conflicto o disputa por las becas entre integrantes de la familia registrados en el Padrón de Beneficiarios.

Baja del titular sin sustitución : que el o la titular cause baja del Padrón sin que se tramite un cambio de titular (se retiene por tres bimestres antes de suspender).

Titular no localizado para notificación : no localizar al titular para entregarle la notificación de incorporación.

Inconsistencia de datos : presentar inconsistencias en los datos de los integrantes o de la familia sin que sea posible localizarlos para actualizarlos (se retiene hasta por tres bimestres antes de suspender).

Ausencia durante visitas de personal operativo : no lograr recolectar la información socioeconómica y demográfica por no localizar a la familia o al informante adecuado tras dos visitas del personal operativo.

Información incompleta o inconsistente : no recolectar la información socioeconómica completa o que presente inconsistencias imposibles de reevaluar (se retiene hasta por tres bimestres antes de suspender).

Rechazo a la recolección de información: que la familia no permita o no acepte la recolección de información socioeconómica y demográfica para su reevaluación.

Suspensión defitiva de la beca se da en este caso

El DOF también deja en claro que la Beca Benito Juárez puede llegar a ser suspendida de forma definitiva en el caso que haya una duplicidad en el padrón.

“Las becas del Programa podrán suspenderse de forma definitiva a las familias beneficiarias, cuando sedetecte duplicidad de la becaria o del becario en el Padrón Activo sólo un registro de la becaria o becariopermanecerá activo, suspendiéndose las becas duplicados”, reza el DOF.