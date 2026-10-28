En los empleos formales, el patrón se encarga de retener el ISR de la nómina y realizar el descuento correspondiente antes de que el trabajador reciba su salario neto.

Hay una cantidad exacta del aguinaldo que está exenta de la quita del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que quienes sobrepasen dicho límite están sujetos a la retención. Este no se descuenta sobre la totalidad de la prestación, sino sobre el monto que rebasa la cantidad establecida en la ley.

Con el cierre de año cada vez más cerca, conocer cuánto dinero llegará realmente a la cuenta bancaria se vuelve una de las principales dudas de los trabajadores. El aguinaldo suele representar un ingreso importante para cubrir gastos de diciembre, pagar deudas, realizar compras, entre otros.

Los recursos obtenidos a través de este impuesto se destinan a cubrir las necesidades y servicios públicos del Estado, como salud, educación, infraestructura, seguridad y distintos programas sociales.

Sin embargo, al hacer las cuentas es importante considerar que el monto señalado en el contrato o calculado con base en los días de salario no necesariamente será igual a la cantidad que finalmente recibirá el trabajador. Uno de los factores que puede modificar el pago es precisamente la retención del ISR.

De cuánto es la quita de ISR por parte del SAT y cuál es el límite exento

El monto libre de ISR está relacionado con la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció el valor diario de la UMA en 117.31 pesos.

La legislación fiscal establece una exención equivalente a 30 UMA para determinadas gratificaciones anuales, entre ellas el aguinaldo. Al multiplicar 117.31 pesos por 30, se obtiene un límite de 3,519.30 pesos exentos.

Por ejemplo, un trabajador que cobra un salario diario de 400 pesos y tiene derecho al mínimo legal de 15 días de aguinaldo recibiría 6,000 pesos antes de impuestos, siempre que haya trabajado durante todo el año.

De ese monto, 3,519.30 pesos estarían exentos, mientras que los 2,480.70 pesos restantes serían considerados ingresos gravados.

Esto no significa que el trabajador vaya a pagar 2,480.70 pesos de ISR. Esa cantidad corresponde únicamente a la parte de la prestación sobre la que se debe realizar el cálculo del impuesto.

El monto final de la retención dependerá de los ingresos gravados del trabajador y del procedimiento fiscal aplicado por el empleador.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo en 2026?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Por lo tanto, en 2026 los empleadores tienen como fecha límite el 19 de diciembre para cumplir con esta obligación.

Las empresas pueden realizar el pago antes de esa fecha, pero no pueden retrasarlo más allá del plazo establecido por la legislación laboral.

Por su parte, el artículo 87 de la LFT establece el derecho a cobrar una prestación mínima equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio.

Este es el piso establecido por la ley, aunque algunas empresas ofrecen un pago superior y otorgan 20, 30 o incluso más días de salario. En esos casos, el trabajador deberá considerar las condiciones establecidas en su contrato o las prestaciones que tenga reconocidas por la empresa.

Quienes no hayan trabajado durante todo el año también tienen derecho a recibirlo, aunque en este caso el pago debe realizarse de manera proporcional al tiempo trabajado.

¿Qué trabajadores cobran aguinaldo?

Esta prestación no está limitada únicamente a los trabajadores de planta. El derecho también contempla a:

Empleados de base

Empleados de confianza

Empleados sindicalizados

Empleados eventuales

Contratados por obra o tiempo determinado

También pueden estar incluidos comisionistas, vendedores y agentes de comercio cuando exista una relación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, antes de calcular cuánto dinero se recibirá en diciembre, conviene considerar tres factores:

Días de aguinaldo establecidos Tiempo trabajado durante el año Parte de la prestación que estará exenta o sujeta al ISR

De esta manera, el trabajador puede tener una estimación del monto que finalmente recibirá y evitar confundir la cantidad gravada con el impuesto que será retenido.