En esta noticia Agentes de IA aceleran la defensa contra ciberataques

Los ciberataques impulsados por inteligencia artificial pueden avanzar en cuestión de horas, mientras muchas empresas todavía dependen de procesos manuales para detectar amenazas, investigar alertas y responder a incidentes, advirtió Orion Innovation, compañía especializada en transformación digital e ingeniería de software.

Los hackeos con IA reducen drásticamente el tiempo para los ciclos de ataques. Freepik

De acuerdo con Palo Alto Networks, el uso de IA ha reducido hasta 97% los ciclos de intrusión en algunos casos, al pasar de semanas a horas. Esta diferencia de velocidad aumenta los riesgos para las organizaciones, cuyos sistemas y operaciones pueden quedar expuestos antes de que sus equipos de seguridad logren contener un ataque.

“El problema no es que a las empresas les falte tecnología. Es que sus defensas todavía dependen de que una persona analice, decida y coordine cada paso, mientras los atacantes ya automatizaron buena parte de sus procesos”, explicó Carlos Gobea, de la Dirección de Ingeniería de Orion Innovation LATAM.

Agentes de IA aceleran la defensa contra ciberataques

Ante este escenario, la compañía recomienda incorporar agentes de inteligencia artificial capaces de monitorear sistemas, investigar comportamientos sospechosos y ejecutar acciones de respuesta bajo reglas y niveles de autorización definidos por cada organización.

Gerardo Ortiz Tamez, Head of Infrastructure Business Solutions de Orion Innovation LATAM, señaló que estas herramientas pueden fortalecer la protección sin aumentar proporcionalmente los equipos de trabajo o la inversión tecnológica.

Sin embargo, la adopción de IA también implica nuevos riesgos. Orion Innovation cuenta con OI HYDRA™️ Strike, una solución que utiliza 21 agentes especializados y contempla más de 120 tipos de ataques para identificar vulnerabilidades en modelos de inteligencia artificial, agentes y aplicaciones.

La compañía destacó que avanzar hacia una ciberseguridad más autónoma requiere combinar la automatización con supervisión humana y controles que permitan proteger tanto los sistemas empresariales como las propias herramientas de IA.