México da un paso histórico con su primera planta termosolar en Baja California Sur, capaz de generar y almacenar energía las 24 horas para La Paz y Los Cabos.

La Secretaría de Energía y La Comisión Federal de Energía, CFE anunciaron la construcción de tres megatorres termosolares que harán historia en la generación de energía en México, un cambio de gran importancia en el camino de la energía limpia.

Este paso “histórico” en México será construído en Baja California Sur con la capacidad de abastecer los municipios La Paz y Los Cabos de forma constante, inclusive de noche, en “sobre todo en verano cuándo más se necesita”, agregó el comunicado de la CFE.

Torre termosolar para producir energía limpia con permitirá almacenar energía para usarla por 15 horas seguidas. CFE

Torres termosolares en México: “No es ciencia ficción”

Con la construcción de las megatorres termosolares de 100 metros de alto cada una México se une a Estados Unidos y Chile, los dos únicos países de América con la implementación de torres termosolares de este tamaño para generar energía limpia.

El propio Gobierno denominó este proyecto energético como un “paso histórico” que parece sacado de la ciencia ficción.

“Además de ser energía limpia, nos permite almacenar energía para usarla hasta por 15 horas seguidas, resolviendo el problema cuando el Sol se esconde”, detalló la CFE, enfatizando así la utilidad de este tipo de tecnología a la escala que se construirá.

Méxo construirá tres torres termosolares para producir energía limpia con la energía del Sol. CFE

El Gobierno proyecta proyecta un total de tres torres termosolares para el 2030

Según indicó la CFE, el proyecto se realizará en dos etapas, construyendo primero las dos primeras torres termosolares muy cerca de La Paz y antes del 2030 levantar una más en Ciudad Construcción. “Sumando un total de 150 Megawatts proyectados hacia 2030″.

De esta forma el país saca ventaja de su riqueza solar, generando energía limpia y cuidando el agua de Baja California Sur. “Es un paso firme hacia un futuro más sostenible y con energía segura para todos”, detalló.

El sistema de la torre termosolar usa el calor para calentar sales fundidas a más de 500 °C y esa energía se usa para producir vapor y mover una turbina generadora. CFE

Torres termosolares no dejan de producir energía inclusive en la noche

Según explica la CFE, las torres termosolares se diferencias sustancialmente de los paneles solares comunes porque inclusive en la noche, ellas siguen aprovechando el calor del sol para generar de forma continúa la energía necesaria para que no se detenga el suministro.

Energía termosolar: serán tres plantas para en Baja California proyectadas a producir al 2030 150 Megawatts. CFE

“Una torre central de más de 100 metros de altura recibe rayos reflejados por miles de espejos especiales o heliostatos, que siguen la trayectoria del Sol todo el día”, indicó la Comisión.

Esta tecnología funciona de forma simplificada cuando el calor concentrado calentar sales fundidas a más de 500 °C. “Esta energía se usa para producir vapor y mover una turbina generadora”.