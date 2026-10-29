Al cierre de septiembre, Becle, dueña de tequila José Cuervo, reportó una contracción de 15.2% en sus ingresos, a MXN$9,253 millones.

Las acciones de Becle, fabricante del tequila José Cuervo y empresa controlada por la familia Beckmann, se desplomaron 12.28% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el jueves, luego de que la compañía reportara resultados negativos en el tercer trimestre de 2026, en medio de la debilidad del consumo y cambios en los hábitos de los consumidores asociados con medicamentos GLP-1, como Ozempic.

Los títulos de la emisora, que cotiza con la clave BECLE, cerraron en MXN$13.49 por unidad, después de tocar un mínimo de MXN$13.18 durante la sesión, cuando llegaron a caer 14.3%. El retroceso representó una pérdida de aproximadamente MXN6,787 millones en valor de capitalización, de acuerdo con estimaciones de El Cronista.

La caída fue la peor jornada para las acciones de Becle desde octubre de 2023, cuando retrocedieron 18.7%, según datos de Bloomberg.

Durante la conferencia con analistas, directivos de la compañía señalaron que la contracción de la industria de bebidas espirituosas responde principalmente a la presión económica sobre los consumidores, aunque también identificaron factores estructurales relacionados con la moderación del consumo de alcohol y el uso de medicamentos GLP-1.

“En nuestro análisis, se trata de una combinación de ambos factores. Hay una parte cíclica”, dijo Mauricio Herrera, director general de Becle para EE.UU. y Canadá.

“En mi opinión, el principal factor que contribuye a la contracción de la demanda es la economía”, agregó. El directivo sostuvo que la inflación obliga a los consumidores a tomar decisiones más cuidadosas sobre cómo distribuir sus ingresos disponibles.

También reconoció que existe un componente estructural relacionado con la moderación del consumo y los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y la obesidad, entre ellos Ozempic. Sin embargo, afirmó que la compañía no puede cuantificar cuánto contribuyen estos factores a la debilidad del mercado.

“Aunque esos factores son reales, sigo creyendo que el mayor impacto continúa siendo la economía”, señaló.

Becle enfrenta caída de ventas y rentabilidad

Al cierre de septiembre, Becle reportó una contracción de 15.2% en sus ingresos, a MXN$9,253 millones, afectada por el desempeño de sus principales mercados, la apreciación del peso mexicano y una mezcla de productos menos favorable.

Las ventas disminuyeron en todas las regiones; al detalle en EE.UU. cayeron 14.5%, 9.3% en México y 25.1% en el resto del mundo, de acuerdo con las cifras reportadas por la compañía.

La utilidad neta atribuible a la participación controladora cayó a MXN$632.5 millones, desde MXN$4,125 millones registrados en el tercer trimestre de 2025.

Ariel Méndez, analista bursátil de BX+, señaló que Becle reportó resultados inferiores a las expectativas del consenso, en un año de transición marcado por ajustes corporativos, efectos cambiarios y debilidad del consumo en todas las regiones.

EE.UU. y México con consumidores más cautelosos

En EE.UU., las ventas de la industria de bebidas espirituosas continúan a la baja. Según datos de tiendas de conveniencia hasta agosto citados por Becle, las ventas de licores de alta graduación disminuyeron 5%, mientras que la categoría de tequila retrocedió 3.1%.

La empresa señaló que los consumidores son cada vez más sensibles al precio y que las promociones se han intensificado entre las marcas de bebidas alcohólicas. Herrera anticipó que este entorno competitivo podría prolongarse al menos hasta 2027.

En México, la contracción del sector también se acentuó durante el trimestre. Olga Montano, directora general de Becle para México y Latinoamérica, indicó que agosto fue el mes más débil del año para la industria, tanto en volumen como en valor.

La directiva atribuyó parte de la debilidad a la redistribución del gasto de los hogares y a los elevados precios en establecimientos, factores que desalientan el consumo. Aun así, señaló que el portafolio de la compañía continuó superando al mercado mexicano.

En términos orgánicos, los volúmenes de Becle en México crecieron 0.3% durante el trimestre, aunque el valor neto de las ventas disminuyó 6.4% al excluir Boost.

Familia Beckmann enfocada en marcas premium

Pese al entorno adverso, Becle mantiene su estrategia de proteger el valor de sus marcas y priorizar categorías premium.

Juan Domingo Beckmann, presidente y directivo general de la compañía, afirmó que la empresa continúa buscando oportunidades para adquirir marcas premium, aunque hasta ahora no ha encontrado objetivos suficientemente atractivos.

La compañía también destacó que la demanda de tequila sigue mostrando mayor resiliencia en algunos mercados internacionales, particularmente en Europa y Asia, donde la categoría continúa ganando terreno frente a otras bebidas espirituosas.