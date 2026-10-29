Las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el aviso meteorológico. (Imagen ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un período de lluvias, viento y oleaje elevado en distintas regiones de México durante las próximas 96 horas. El pronóstico, emitido el martes 27 de octubre, contempla la influencia de la tormenta tropical Vance, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

El aviso prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en zonas costeras.

Lluvias muy fuertes e intensas: qué estados serán afectados

Durante el miércoles 28 de octubre, Vance se ubicará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit. Su circulación favorecerá lluvias fuertes a puntuales intensas en entidades del occidente del país, además de Baja California Sur y Durango.

Para ese día, el SMN pronostica:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa).

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: distintas zonas del norte, centro, sur y sureste del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo. También podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Vientos de hasta 70 km/h y oleaje de tres metros

El pronóstico también contempla condiciones adversas en las costas. Para el miércoles 28 de octubre, el SMN prevé rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Jalisco y viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca.

Además, se espera:

Oleaje de 2 a 3 metros: costas de Jalisco.

Oleaje de 1 a 2 metros: golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima.

Rachas de 40 a 60 km/h: costas de Baja California Sur (sur) y Colima.

Rachas de 30 a 50 km/h: costas de Sinaloa y Nayarit.

Las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el aviso meteorológico.

El aviso prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en zonas costeras. Shutterstock

Qué se espera hasta el sábado 31 de octubre

El pronóstico extendido señala que Vance se debilitará posteriormente a una baja presión remanente en el sur del golfo de California. Durante el jueves y viernes todavía favorecerá lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del noroeste y occidente, junto con viento y oleaje elevado.

El jueves 29 se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sinaloa (centro y sur). También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte).

Para el viernes 30, las precipitaciones más importantes se concentrarán principalmente en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

El sábado 31, un frente frío se aproximará al noroeste de México y favorecerá un descenso de temperatura, viento y lluvias en esa región. Ese día se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste), además de intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.