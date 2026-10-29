El ecosistema financiero mexicano experimenta un punto de inflexión: de acuerdo con el más reciente análisis de BBVA Research, el saldo de la captación bancaria tradicional registró un incremento real anual de 3.0% en agosto, un dinamismo impulsado de forma decisiva por los neobancos regulados (BDR), que aportaron 1.8 puntos porcentuales de ese crecimiento.

Al crecimiento observado en agosto, la captación a la vista contribuyó con 2.5 puntos porcentuales, mientras que la captación a plazo aportó 0.5 puntos al dinamismo.

El área de análisis del banco español destacó un segundo punto clave para el crecimiento de la captación bancaria: la llegada de los neobancos, que incluyen nombres como Plata, Revolut o Nu.

En agosto, precisa BBVA Research, los saldos de la captación bancaria tradicional mostraron un incremento relevante asociados a la integración de Nu.

Si se descontará al saldo total el saldo de captación asociado a todos los bancos digitales regulados que reportaron operaciones en ese mes, el crecimiento real anual habría sido de 1.1%.

“Es decir, este subconjunto de bancos aportaron 1.8 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento de la captación bancaria total en agosto, más del doble de la aportación promedio que se observó en los primeros 7 meses del año (de 0.7 puntos porcentuales) para ese mismo subconjunto”, destacó el Reporte mensual de banca y sistema financiero de BBVA Research.

El impacto de los bancos digitales se muestra en mayor medida en el crecimiento de los depósitos a la vista, cuya alza general fue de 3.9% real, la tasa más grande en el año.

“A este dinamismo, los saldos a la vista de los BDR aportaron 1.8 puntos porcentuales, significativamente mayor a la contribución promedio de 0.4 puntos porcentuales registrada en los primeros siete meses del año. Aún sin el impacto de los BDR, la tasa de crecimiento real en agosto (2.1%) se ubicó por encima del promedio registrado de enero a julio de 2026 (0.9%)”, detalló el reporte.