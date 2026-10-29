En México, el pago de la Pensión del Bienestar se realiza mediante un depósito directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Bienestar, anunció que del martes 3 al viernes 27 de noviembre se depositarán los apoyos económicos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de los Programas para el Bienestar.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, recordó que los recursos se entregan de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar.

En México, más de 18.2 millones de personas son beneficiarias de los principales programas de pensiones del Bienestar. Shutterstock

“Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho” , afirmó.

Calendario de depósitos de noviembre de 2026

Los pagos de las pensiones y programas se organizarán de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario, conforme al siguiente calendario:

Martes 3 de noviembre: A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 de noviembre: C

Viernes 6 de noviembre: C

Lunes 9 de noviembre: D, E, F

Martes 10 de noviembre: G

Miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 de noviembre: M

Miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: P, Q

Lunes 23 de noviembre: R

Martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U, V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z

En cuanto al programa Sembrando Vida, el depósito correspondiente al jornal mensual se realizará el miércoles 11 de noviembre.

¿Cuánto dinero recibirá cada beneficiario?

La Secretaría de Bienestar detalló los montos que se entregarán a través de los distintos programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Sembrando Vida: 6,450 pesos por el pago correspondiente a octubre.

De esta manera, los depósitos se realizarán de forma escalonada durante noviembre , de acuerdo con la inicial del primer apellido, para facilitar la entrega de los recursos a las personas inscritas en los Programas para el Bienestar.

¿Qué requisitos piden para la Pensión del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico universal dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más que viven en México.

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de este sector de la población mediante una pensión no contributiva que contribuya a su bienestar y facilite el acceso a la protección social.

Para solicitar la asistencia es necesario presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente. Se puede presentar alguno de los siguientes documentos: credencial para votar; pasaporte vigente; credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); otro documento oficial que acredite la identidad y haya sido expedido por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población (CURP). Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses o constancia de residencia expedida por la autoridad local. Número de teléfono celular y de casa para contacto.

Las reglas del trámite pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.