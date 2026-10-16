Una vez más el Buen Fin llegará en noviembre con descuentos en todas las categorías.

Cada noviembre, México se convierte en una nación de cazadores de ofertas: los compradores comparan precios y buscan las mejores promociones del mercado en el período próximo a las fiestas decembrinas durante el Buen Fin. Sin embargo, un informe de Latinometrics revela que desde el 2025 el gasto extra de los clientes ha perdido fuerza.

Según un informe de la plataforma especializada en economía, negocios y mercado, las búsquedas en Google de promociones y descuentos fueron 42% más altas el noviembre pasado que durante el resto de 2025, frente a un aumento de 27% en 2016. Sin embargo, ese entusiasmo no se refleja igual en el bolsillo.

¿Cuánto bajó el gasto extra durante el Buen Fin?

El año pasado, los titulares de tarjetas gastaron 56% más en un día promedio de Buen Fin que en un día normal, frente a casi el doble en 2016, apunta Latinometrics. El aumento de las compras con tarjeta pasó de 27% a 21% en el mismo periodo.

Si se cuentan solo las ediciones de cuatro días (algunas duraron más), el gasto diario extra en tarjetas cayó de 93% antes de la pandemia a 71% después. De todas formas, las ventas totales del Buen Fin crecieron en 2025 y alcanzaron aproximadamente 12 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe.

Este año el Buen Fin está confirmado del 13 a 17 de noviembre, organizado por la Secretaría de Economía de México. Buen Fin

¿Cuál es la diferencia entre el gasto extra y las ventas totales?

Las ventas totales son el monto de todo lo que se vendió durante el Buen Fin, sumando a todos los compradores. Se trata de una cifra absoluta que mide qué tan grande es el evento.

El gasto extra, por su parte, mide cuánto más gasta un cliente con tarjeta en un día de Buen Fin comparado con un día normal. Es una cifra relativa. El año pasado fue 56% más, mientras que en 2016 era casi el doble. Mide qué tanto “empuja” el evento a comprar más de lo habitual.

Pueden moverse en direcciones distintas. Un ejemplo ilustrativo, que no forma parte del informe original puede ser que si un cliente gasta normalmente 100 pesos al día, antes gastaba 200 en el Buen Fin (un 100% extra) y ahora gasta 156 (solo un 56% extra). Pero si compran muchas más personas, la venta total puede subir aunque cada una gaste menos extra que antes.

¿Quiénes compran y qué buscan los consumidores?

El perfil del comprador también dice mucho. Según el análisis, entre los consumidores encuestados:

78% ya había comprado en un Buen Fin anterior.

Solo 3% dice que comprará por impulso, este año.

63% probaría una marca nueva si la oferta es la adecuada.

“Un descuento puede ganarse un nuevo cliente o pagar un cliente habitual por una compra planificada”, concluye el informe. Al tiempo que advierte que muchas de las más de 200 mil empresas que se registraron en 2025 probablemente ofrecen descuentos porque todos lo hacen, sin comprobar cuál de los dos casos pagaron.