La desaceleración de los precios sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina. En septiembre, la inflación volvió a acelerarse respecto de agosto, mientras que las consultoras privadas no esperan una convergencia rápida hacia registros cercanos al 1% mensual.

En ese escenario, un centro internacional de análisis económico proyectó una trayectoria de inflación más persistente que la prevista por el mercado y señaló dos factores que podrían demorar la baja.

Oxford Economics -de esa institución se trata- prevé que la inflación mensual promedie el 2,1% durante los próximos seis meses, frente al 1,7% del consenso de los analistas relevados por el Banco Central (BCRA).

La firma también estima que el índice cerrará 2026 con una suba interanual del 31% y 2027 con un avance del 24%, en ambos casos por encima de las expectativas del mercado.

La previsión se apoya en la expectativa de que se reanuden los recortes de subsidios energéticos de cara a 2027 y de que las bajas internacionales del petróleo tarden en trasladarse a los precios locales. El informe también advierte que la debilidad del consumo podría contener la inflación núcleo.

Inflación: por qué Oxford Economics prevé una desaceleración más lenta

El informe, titulado Los alimentos y los alquileres impulsaron el alza de la inflación, fue elaborado por Tim Hunter, economista sénior para América Latina . Fundada en 1981, la firma británica se especializa en análisis y pronósticos económicos para empresas, instituciones financieras y organismos públicos.

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 1,9% mensual, frente al 1,7% de agosto. El resultado coincidió con la estimación de Oxford Economics y con las expectativas del mercado.

Los alimentos subieron un 2%, impulsados por la normalización de los precios de las verduras tras la debilidad que habían mostrado el año anterior. A su vez, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó un 3,1%, con el incremento de los alquileres entre los factores destacados.

En contraste, la inflación núcleo descendió una décima, hasta el 1,7% mensual. Según Oxford Economics, la debilidad de la demanda de los consumidores, en un contexto de tasas de interés reales elevadas y escaso crecimiento de los salarios reales, contribuyó a moderar ese componente.

Subsidios energéticos y petróleo: las dos claves de la previsión de inflación

Oxford Economics espera que los recortes de subsidios energéticos se reanuden de cara a 2027. Los ajustes tarifarios derivados de esa política podrían sumar presión al IPC, incluso si otros componentes mantienen una dinámica más moderada.

El segundo factor es la demora prevista en el traslado de las bajas internacionales del petróleo al mercado interno. El informe vincula esa posibilidad con el mecanismo de amortiguación de precios que aplica YPF, que podría llevar a la empresa a recuperar los ingresos que dejó de percibir bajo ese esquema.

Oxford Economics preve una demora en el traslado de las bajas internacionales del petróleo al mercado interno. petroleo

La firma también advirtió sobre la incertidumbre que rodea al impacto de El Niño en los precios de los alimentos. Las lluvias más abundantes podrían favorecer las cosechas y moderar la inflación alimentaria, aunque las inundaciones también podrían generar problemas de abastecimiento. Según el informe, los efectos de este fenómeno se sentirían con mayor intensidad hacia fines de 2026 y comienzos de 2027.

Inflación 2026 y 2027: qué espera Oxford Economics frente al consenso

Oxford Economics proyecta que la inflación interanual cerrará 2026 en el 31% y 2027 en el 24%, en ambos casos por encima de las expectativas del mercado. El informe no precisa las cifras del consenso para cada cierre anual, por lo que no permite cuantificar esa diferencia.

La previsión se conoce después de que el IPC registrara una suba interanual del 33,4% en septiembre, según el INDEC, con un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Inflación: qué proyectan las consultoras para el último trimestre de 2026

Las estimaciones locales para el cierre del año se ubican, en general, por debajo del promedio mensual que Oxford Economics proyecta para los próximos seis meses. Sin embargo, las consultoras también advierten que la desaceleración será gradual.

MAP Latam proyectó una inflación mensual de entre 1,6% y 1,7% durante el último trimestre. Su directora, María Minatta, identificó entre los principales riesgos al alza la evolución del precio internacional del petróleo y su impacto sobre los combustibles, además del comportamiento de la carne.

Adcap Grupo Financiero estimó un promedio mensual del 1,7% para el cuarto trimestre. Su responsable de Research & Strategy, Federico Filippini, señaló que la evolución de los salarios, la actividad económica, el tipo de cambio y los precios regulados serán determinantes para la trayectoria del IPC.

Equilibra proyectó una inflación del 1,8% para octubre, del 1,7% para noviembre y del 1,9% para diciembre. Diego Bossio, economista y socio fundador de la firma, sostuvo que la combinación de un dólar estable, tarifas que se ajustan en línea con la inflación y salarios que evolucionan por detrás configura un piso inflacionario cercano al 2%.

LCG, por su parte, estimó que el IPC se ubicará entre el 1,5% y el 2% mensual durante el último trimestre. La consultora advirtió que la inflación núcleo conserva un componente inercial, pese al efecto del tipo de cambio como ancla y a una actividad económica que mantiene un crecimiento muy débil.

Las comparaciones requieren una salvedad: las consultoras locales proyectan el último trimestre de 2026, mientras que Oxford Economics calcula un promedio mensual para los próximos seis meses, que abarcan parte de 2027. El contraste, por lo tanto, sirve para identificar diferencias de escenario, pero no supone una comparación entre períodos idénticos.