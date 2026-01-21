La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) arrancó con las primeras emisiones de deuda de 2026 con la colocación de MXN $1,000 millones por parte de Fundación Dondé.

La emisión, que forma parte de su estrategia orientada a fortalecer su estructura financiera y ampliar su impacto social en el país, corresponde a un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, instrumento que condiciona el financiamiento al cumplimiento de objetivos medibles en materia social, alineando el uso de los recursos con estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Durante el timbrazo de la colocación, María Ariza, directora general de BIVA, destacó que este tipo de instrumentos eleva el estándar del mercado al vincular el acceso a capital con metas claras y verificables.

“El financiamiento se alinea con resultados concretos, fortalece la confianza del mercado y amplía el interés de los inversionistas, al tiempo que acelera proyectos con impacto real y de largo plazo”, dijo.

De acuerdo con directivos de Fundación Dondé, los recursos obtenidos estarán destinados principalmente a fortalecer programas educativos dirigidos a niñas y niños que viven en contextos de alta vulnerabilidad.

Eduardo Dondé, presidente de la institución, explicó que la colocación permitirá reforzar la capacidad financiera de la fundación para cumplir su misión educativa y social de largo plazo, al reinvertir los excedentes en beneficio de la niñez y juventud con mayores carencias.

Fundación Dondé, institución de asistencia privada, opera bajo dos ejes estratégicos. El primero es el Montepío, orientado a atender necesidades inmediatas de liquidez mediante créditos con garantía prendaria. El segundo es su banco social, enfocado en promover la inclusión financiera de personas tradicionalmente excluidas del sistema bancario, facilitando su transición del uso de efectivo hacia cuentas, tarjetas de débito y servicios digitales.

La colocación de Fundación Dondé se suma a los 5,000 millones de pesos emitidos por el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) el pasado 15 de enero, de acuerdo con cifras de BIVA.

En la operación participaron Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Altor Casa de Bolsa como intermediarios colocadores. Según directivos de BIVA y de la emisora, los recursos del bono permitirán incrementar los remanentes que se traducen directamente en un mayor número de Módulos Educativos y en una ampliación de la cobertura de atención a niñas, niños y jóvenes.