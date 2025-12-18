En 2025, el financiamiento canalizado a través de Biva va en 194,000 millones, cifra 9% superior al año previo.

En esta noticia Mayor participación en Biva

Las emisiones de deuda en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) mantuvieron una tendencia de crecimiento, impulsadas por el interés de los inversionistas en financiar proyectos productivos, dijo María Ariza, directora general del centro bursátil.

Al cierre de noviembre, Biva registró emisiones por MXN $107,000 millones, monto que representó un incremento de 12.6% respecto a los 95,000 millones reportados en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la bolsa.

“El mercado de valores mexicano está demostrando resiliencia y profundidad. En Biva observamos un interés sostenido por financiar proyectos productivos a través del mercado, tanto en deuda como en capitales, lo que refleja la confianza de emisores e inversionistas”, señaló Ariza.

En términos acumulados, el financiamiento canalizado a través de Biva ascendió a MXN $194,000 millones, cifra 9% superior a la del año previo. Estos resultados contrastan con la desaceleración observada en 2023.

Dentro de este desempeño, la directiva destacó la incorporación de nuevas empresas a las emisiones de deuda, así como un entorno económico más favorable. Incluso, señaló que algunas de estas operaciones se alinean con los ejes del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Identificamos que varias de estas emisiones están alineadas con el Plan México, particularmente en inversión productiva, inclusión financiera, desarrollo de infraestructura y acceso al financiamiento para la mediana empresa”, explicó.

De acuerdo con estimaciones de Biva, colocado de manera acumulada y, de forma particular, en 2025, alrededor de 35% del total del mercado.

Mayor participación en Biva

En paralelo, María Ariza adelantó que existen 10 empresas listas para debutar en el mercado, de un pipeline total de 20 emisoras. Estas colocaciones estaban previstas para realizarse durante el año; sin embargo, las condiciones de mercado no fueron las más propicias.

Se trata tanto de emisores recurrentes con nuevos programas, como de nuevas empresas cuyos montos de colocación superarían en conjunto los MXN $210,000 millones. Ariza precisó que son compañías de diversos sectores económicos.

“Hay automotriz, energía, fibras; es un panorama muy variado”, detalló.

Según una presentación de Biva, del total de las 20 empresas en el pipeline, 10 corresponden a emisiones de deuda, cuatro a fibras, tres a emisiones subsecuentes o follow on, dos a Certificados de Capital de Desarrollo (Cerpis) y una a deuda estructurada.

Ariza señaló que una mayor certidumbre en el mercado y mejores condiciones económicas permitirían que Biva concrete al menos 10 nuevos ingresos en el corto plazo.