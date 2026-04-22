Axtel, empresa de tecnologías de la información, encontró en sus segmentos empresarial y de gobierno el principal motor de ingresos en el arranque de 2026, en un entorno donde el negocio mayorista continúa mostrando debilidad. Durante el primer trimestre del año, la compañía reportó ingresos totales por 2,966 millones de pesos, una ligera caída de 1% anual. Sin embargo, el desempeño fue contrastante al interior de sus unidades de negocio. El segmento empresarial registró ingresos por 2,230 millones de pesos, un crecimiento de 6% anual, impulsado principalmente por un aumento de 16% en soluciones de tecnologías de la información y ciberseguridad, así como un avance de 4% en servicios de telecomunicaciones. Por su parte, el segmento gobierno reportó ingresos por 355 millones de pesos, un incremento de 8% anual, con un crecimiento destacado de 28% en ingresos recurrentes, lo que refleja una mayor estabilidad en este negocio. El dinamismo de estos segmentos permitió compensar parcialmente la caída en el negocio mayorista Axtel Networks (Axnet), cuyos ingresos cayeron 32% anual, afectados por una base de comparación elevada tras ingresos extraordinarios en 2025. Excluyendo este efecto no recurrente, la compañía señaló que la caída habría sido más moderada, aunque reconoció una menor demanda de conectividad tradicional ante la migración hacia soluciones basadas en la nube. En el mismo lapso, Axtel reportó una pérdida neta de 270 millones de pesos desde la ganancia de 218.7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero. “Esta variación significativa se atribuye principalmente a la disminución en EBITDA, así como al gasto extraordinario de reorganización”, explicó la empresa. En paralelo, la empresa continúa con su proceso de transformación interna, enfocado en mejorar la eficiencia operativa y la productividad. “Durante el trimestre mantuvimos una evolución positiva en los segmentos empresarial y gobierno, impulsados por una mayor actividad comercial hacia el cierre del periodo”, dijo en el documento el director general, Armando de la Peña. La compañía destacó que los ahorros derivados de la optimización organizacional comenzarán a reflejarse a partir del segundo trimestre. Como parte de su estrategia, Axtel firmó un acuerdo a 12 años con el Tecnológico de Monterrey para operar su centro de datos en Monterrey.