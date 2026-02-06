Axtel mostró ganancias en 2025. La empresa de tecnologías de la información y comunicación reportó una utilidad neta de la parte controladora de MXN $635 millones, frente a la pérdida de 691 millones registrada al cierre de 2024, de acuerdo con su reporte financiero. El resultado se dio en un contexto de crecimiento moderado en ingresos. La compañía elevó sus ventas 7% anual, apoyada en mayores contratos con el gobierno, que ascendieron a MXN $1,610 millones. En el acumulado del año, la emisora listada en la Bolsa Mexicana de Valores registró un avance de 19% en el segmento mayorista, mientras que el empresarial —su principal unidad de negocio— creció 2%. Este último aporta cerca del 70% de los ingresos totales, en tanto que el segmento gobierno representa alrededor del 13% de las ventas. “El segmento empresarial continúa siendo el pilar de nuestro negocio y debemos crecer más allá del 2% alcanzado en 2025 para sostener la generación de EBITDA y flujo operativo que buscamos a largo plazo”, señaló Armando de la Peña, director general de Axtel. El flujo operativo (EBITDA) aumentó 3% anual. La compañía atribuyó el desempeño a mayores contribuciones de todos los segmentos y a un incremento en otros ingresos, parcialmente compensado por mayores gastos centrales. No obstante, el margen EBITDA se redujo de 32% en 2024 a 31% en 2025. “Estas cifras reflejan un entorno complejo en el que la incertidumbre global provocó retrasos y redireccionamientos en las decisiones de inversión de nuestros clientes empresariales”, añadió el directivo. Para 2026, la empresa proyecta ingresos por MXN 12,850 millones y un EBITDA de MXN $3,800 millones, según su guía de resultados. Además, estima inversiones de capital por 83 millones de dólares, equivalentes a cerca del 12% de los ingresos previstos.