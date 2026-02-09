Axtel anticipa que en el segundo semestre del año podrían concretarse proyectos de infraestructura vinculados a inteligencia artificial (IA), impulsados por mayores requerimientos de conectividad y centros de datos. Adrián de la Peña, director general de la compañía, señaló que si bien las oportunidades en este segmento ya son visibles, su materialización suele tomar varios meses debido a los tiempos de negociación y ejecución. El directivo explicó que la nueva fibra transfronteriza entre Querétaro y Marfa, Texas —con tecnología de última generación— está diseñada para atender la creciente demanda de interconexión entre centros de datos en Estados Unidos y México. Esta infraestructura fortalece la posición de Axtel para habilitar servicios asociados a inteligencia artificial, cómputo en la nube, comercio electrónico y aplicaciones de misión crítica para plataformas globales, así como transmisión de video en alta resolución. “Estamos en una mejor posición para atender a hyperscalers y grandes carriers, lo cual también explica el aumento en CapEx, ya que estamos invirtiendo en las futuras demandas asociadas a la IA y los centros de datos”, afirmó De la Peña durante la llamada con analistas. Además, destacó que la alianza comercial con Trans-American Fiber para conectar la Costa Este de Estados Unidos con Sudamérica refuerza su propuesta de valor en el mercado internacional. Aunque la administración reconoció que estos proyectos pueden tardar en “cristalizar”, el directivo se mostró optimista en que durante la segunda mitad del año comiencen a reflejarse contratos relevantes en esta división. Al cierre de 2025, Axtel reportó un crecimiento de 1% en ingresos, que ascendieron a 3,270 millones de pesos. El resultado estuvo presionado por una contracción de 3% en el segmento empresarial y de 5% en el mayorista, parcialmente compensada por un aumento de 14% en gobierno. En su guía para este año, la empresa prevé un crecimiento cercano a 1% en ingresos, hasta 12,850 millones de pesos, y un EBITDA de 3,800 millones. Adrián de los Santos, director financiero, explicó que la proyección responde a un enfoque “conservador”, principalmente porque los clientes corporativos están extendiendo sus tiempos de decisión. “Si la red está saturada y necesitan aumentar capacidad, eso no se está retrasando, como vimos el año pasado. Pero actualizaciones en ciberseguridad, por ejemplo, están tomando más tiempo para que los clientes corporativos decidan”, señaló.