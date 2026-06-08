En esta noticia Los detalles de la oferta comercial

Alianza de fuerte componente estratégico entre Vodafone España e Iberdrola. La operadora y la eléctrica alcanzaron un acuerdo para la comercialización recíproca de servicios de electricidad 100% renovable, sin permanencia, y telecomunicaciones del que se beneficiarán potencialmente 16 millones de clientes de las dos compañías.

Este movimiento, que busca la integración de servicios energéticos y de conectividad, sigue la estrategia de captación de usuarios en el mercado corporativo, iniciado por Repsol en 2018.

En el caso conocido esta mañana, se trata de un entrecruzamiento de servicios por el cual los clientes de Vodafone que contraten a partir de hoy, 8 de junio, la electricidad con Iberdrola se beneficiarán de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en su paquete de telecomunicaciones.

Por su parte, los clientes de Iberdrola que contraten los servicios de fibra y móvil de su vivienda con Vodafone recibirán la misma cuantía (10 euros al mes durante dos años) en saldo de Mi Iberdrola, el programa de fidelización de la energética, para emplearlos en su factura de la luz o en cualquier servicio o producto ofertado por la energética.

“ Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer un beneficio claro y tangible a todos los clientes. A través de esta alianza, las dos compañías queremos ayudar a que millones de hogares dispongan de la mejor conexión en casa y en el móvil, con energía libre de emisiones, y al mejor precio ”, explicó Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España.

Para José Miguel García, CEO de Vodafone España, este acuerdo con Iberdrola refleja la apuesta de la compañía por ofrecer a los clientes algo más que conectividad. “ Unimos la fortaleza de dos grandes compañías para que más de 16 millones de hogares en España puedan acceder a las mejores telecomunicaciones y a una energía más competitiva en condiciones ventajosas ”, y abre la puerta a que esta colaboración pueda ampliarse en un futuro con nuevas propuestas de valor conjuntas.

Vodafone e Iberdrola firman una alianza para integrar energía y telecomunicaciones con fuertes descuentos. (Fuente: Shutterstock)

Lo cierto es que este movimiento ya fue intentado por Vodafone en septiembre de 2022 cuando, aún bajo el paraguas de la central británica, la filial española fundó Vodafone Energía. En aquel entonces, la teleco apostó por una iniciativa de tarifas indexadas para el mercado mayorista que premió con ahorros de hasta el 25% para los usuarios que tomasen la propuesta.

Pero pronto Vodafone Energía se vio afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, hecho que provocó un incremento de los precios energéticos, lo que afectó su éxito comercial. Así, en mayo de 2024, tras la adquisición de Vodafone España por parte del fondo de inversión británico Zegona, los nuevos propietarios de la teleco decidieron bajar la persiana de la filial energética.

Los detalles de la oferta comercial

Vodafone preparó una iniciativa especial, a la que podrán acceder los clientes de Iberdrola que contraten servicios de fibra y móvil. De esta forma, los clientes de Iberdrola dispondrán de varias ofertas sobre paquetes convergentes de fibra, móvil y TV con descuentos que pueden superar el 20%, beneficiándose además de un descuento adicional de 240 euros, esto es 10 euros al mes durante 24 meses.

Vodafone e Iberdrola firman una alianza para integrar energía y telecomunicaciones con fuertes descuentos. (Fuente: Shutterstock).

La operadora afirmó que el descuento adicional es sobre el saldo en `Mi Iberdrola´ para poder descontarlos en su factura de la luz de la eléctrica o disfrutarlos en cualquier servicio disponible en el programa de fidelización `Mi Iberdrola´.

Asimismo, Iberdrola lanzó una oferta especial para los clientes de Vodafone que contraten el suministro eléctrico con la primera eléctrica europea, con una tarifa de luz exclusiva a un precio muy competitivo y Vodafone realizará un descuento adicional de 10 euros al mes durante dos años (24 meses) en su factura de fibra y móvil.

Así las cosas, los clientes actuales de Vodafone podrán disfrutar de la tarifa exclusiva de Iberdrola, mientras que los que aún no sean clientes de Vodafone podrán contratar el paquete de fibra y móvil que mejor se adapte a sus necesidades, para después contratar la luz con Iberdrola y así beneficiarse de las ventajas de la alianza que, como se explicó, consta de una tarifa de luz exclusiva y descuento de 10 euros al mes durante 24 meses en la factura de Vodafone.

Estas iniciativas estarán disponibles desde el 8 de junio en canales digitales, telefónicos y tiendas presenciales de Iberdrola y de Vodafone España. Además, las compañías explorarán otras futuras vías de colaboración en sus respectivos canales de distribución.