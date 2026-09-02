La Secretaría de Economía asegura que las importaciones de autos chinos se redujeron 31.1% anual en el primer semestre del año. Fuente: Shutterstock

En esta noticia ¿Vuelven los otros datos?

La venta de autos nuevos en México se mantiene a un nivel histórico, pues en el acumulado de enero a agosto, ya se rebasó la barrera del millón de vehículos, al venderse 1,014,832 unidades, un incremento de 4.7% en comparación con el año anterior.

En este sentido, las marcas chinas son las que presentan las mayores aceleraciones de crecimiento, destacando empresas como Geely (+200%), MG Motor (+13%) o Changan (+30.9%).

JUAN VARGAS

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), en los primeros ocho meses del año las marcas chinas representaron 11.4% del total del mercado mexicano y todas, salvo JAC, ensamblan sus unidades en territorio asiático.

JAC es la única empresa de ese país que tiene una armadora en México. Los autos de JAC que se venden en el país se ensamblan en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, desde 2017, a través de una alianza entre Giant Motors y FAW.

¿Vuelven los otros datos?

De acuerdo con los datos acumulados hasta agosto de este año, las marcas chinas que reportan sus datos al Inegi colocaron 115,729 unidades, de las cuáles, prácticamente 100 mil fueron importadas desde China.

Mientras tanto, en el mismo lapso del año pasado, la venta total de unidades chinas se colocó en 89,764, lo que representa un crecimiento de prácticamente 29%, un crecimiento siete veces más grande que el mercado nacional.

A esta alza habría que sumar los modelos que empresas como General Motors, Stellantis o Ford ensamblan en China y traen a México, así como las marcas que no reportan sus ventas al Inegi, entre las que se encuentra BYD, la empresa que vende más autos eléctricos en todo el país.

Pese a este crecimiento en ventas, la Secretaría de Economía asegura que las importaciones de autos chinos se redujeron 31.1% anual en el primer semestre del año, al ubicarse en 158,571 unidades, contra 230,033 unidades que fueron importadas en el mismo periodo de 2025.

La reducción en las importaciones ocurre debido a la imposición de aranceles que anunció México en noviembre del año pasado a productos de países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

En el caso de los autos provenientes de China, el Gobierno Federal implementó un arancel de 50%, pero esto no se ha reflejado todavía en una desaceleración de la venta de unidades chinas en el mercado local.