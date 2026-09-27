El Audi Q9 ya está disponible en España: se trata de un SUV con tecnología híbrida y sistemas de conducción avanzados.

El Audi Q9 está disponible en España como un SUV de gran tamaño que combina un sistema de propulsión con tecnología híbrida ligera, un amplio espacio interior y un completo equipamiento tecnológico. La marca sitúa este modelo como una propuesta orientada al confort, la conectividad y la asistencia a la conducción.

El Q9 ofrece hasta 2308 litros de capacidad de carga y puede configurarse con seis o siete plazas. Su precio parte de los 126.090 euros, mientras que el consumo combinado se sitúa entre 8,0 y 7,4 l/100 km y las emisiones de CO₂ entre 209 y 194 g/km, según las ruedas y neumáticos elegidos.

Motor V6 con tecnología híbrida ligera MHEV plus

El Audi Q9 incorpora motores V6 con tecnología híbrida ligera MHEV plus, concebida para combinar una respuesta potente con una mayor eficiencia. El conjunto alcanza una potencia máxima de 220 kW y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos.

La marca también equipa el SUV con suspensión neumática adaptativa de serie y diferentes sistemas de asistencia destinados a facilitar la conducción en distintos escenarios.

El Audi Q9 ya está disponible en España: se trata de un SUV con tecnología híbrida y sistemas de conducción avanzados. Audi

Diseño, espacio y confort del Audi Q9

El diseño exterior apuesta por unas líneas marcadas y una presencia imponente, acompañadas por elementos de iluminación y diferentes posibilidades de personalización. En el habitáculo, el modelo ofrece distintas configuraciones para adaptar el espacio a las necesidades de los ocupantes.

Plazas: configuraciones de 6 o 7 asientos.

Capacidad de carga: hasta 2308 litros.

Llantas: Audi Sport de 23 pulgadas, según equipamiento.

Techo panorámico: permite mantenerlo transparente, abierto o con segmentos oscurecidos.

Asientos: pueden incorporar funciones de masaje y ventilación.

Climatización: sistema automático de cinco zonas, incluida la tercera fila.

Puertas: apertura y cierre mediante un toque, el sistema MMI o la aplicación myAudi.

Iluminación: pilotos traseros OLED digitales curvos y firmas lumínicas personalizables.

Faros: Matrix LED digitales con funciones de proyección e información sobre la carretera.

Intermitentes: pueden proyectar símbolos dinámicos sobre la calzada para hacer más visibles determinadas maniobras.

Ambiente interior: diferentes modos permiten modificar iluminación, pantallas, asientos, ventanillas, climatización, sonido y fragancia.

El Audi Q9 ya está disponible en España: se trata de un SUV con tecnología híbrida y sistemas de conducción avanzados. Audi

Tecnología y sistemas de asistencia del Audi Q9

El SUV concentra buena parte de sus novedades en el equipamiento digital, el entretenimiento y las ayudas a la conducción. Entre sus principales elementos tecnológicos se encuentran: