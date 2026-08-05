Ideal para trabajar menos: el país europeo con jornadas laborales de 6 horas y sueldos de más de 3500 euros

A partir del 1° de enero de 2027 comenzará en México la reducción gradual de la jornada laboral, un cambio histórico que modificará las condiciones de trabajo de millones de mexicanos sin afectar sus ingresos.

¿En qué consiste la reducción de la jornada laboral?

Después de más de 100 años sin cambios, la jornada laboral pasará de 48 a 40 horas semanales. La reforma, que modifica el Artículo 123 de la Constitución , establece una jornada diaria máxima de 8 horas, con una semana laboral de 5 días y al menos un día de descanso garantizado.

La implementación será gradual hasta 2030, siguiendo recomendaciones internacionales como el Convenio 116 de la OIT: la jornada se reducirá dos horas por año:

en 2027 la semana laboral será de 46 horas

en 2028 la semana laboral será de 44

en 2029 la semana laboral será de 42

en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.

Esta medida beneficiará a más de 13 millones de trabajadores y no implicará ninguna reducción de salario, prestaciones u otros derechos laborales. Además, las horas extra comenzarán a contarse desde la hora 41 (y no desde la 49, como ocurre hoy), con un límite de 12 horas dobles y 4 triples semanales.

¿Cuánto podría aumentar el salario en 2027?

El Artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución y los artículos 90 al 97 de la Ley Federal del Trabajo establecen el derecho de los trabajadores a un salario suficiente para cubrir sus necesidades, y facultan a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) para fijar el aumento cada año .

Los sectores más beneficiados son la industria manufacturera, comercio, servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, transportes, correos y almacenamiento y apoyo a los negocios.

Luis Munguía, presidente de la CONASAMI, declaró que los incrementos al salario mínimo se mantendrán en un promedio cercano al 12% anual durante el resto del sexenio, con el objetivo de que el salario alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas.

Sin embargo, el sector empresarial ha manifestado reservas frente a estos aumentos, señalando que los costos adicionales —que se sumarán a los que implica la reducción de la jornada laboral— podrían afectar especialmente a pequeñas empresas y comercios.

Por esta razón, en la negociación de 2026 los patrones plantearon un incremento menor al exigido por el sector sindical, que había pedido un 30%.