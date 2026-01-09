El Banco del Bienestar emitió un mensaje urgente para todos los beneficiarios de programas sociales que cobran a través de su tarjeta. La institución financiera confirmó que existe un procedimiento fundamental para proteger el dinero depositado y garantizar que los usuarios reciban la totalidad de su apoyo sin contratiempos ni pérdidas.

Esta medida aplica para los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, el programa Mujeres Bienestar y el apoyo a Madres Trabajadoras. Todas estas personas deben realizar una acción específica para salvaguardar sus recursos y evitar posibles fraudes o retiros no autorizados .

Cuál es la medida de seguridad urgente que indicó el Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar instó a todos los tarjetahabientes a cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) que viene asignado de fábrica. Aunque este trámite no es obligatorio para recibir los depósitos , representa una medida crucial de seguridad financiera que puede prevenir el robo de los recursos depositados.

Cuando las tarjetas son entregadas por primera vez, estas traen un código temporal o genérico que resulta fácil de adivinar para terceros. Mantener este NIP original expone los fondos a posibles sustracciones, especialmente cuando los beneficiarios comparten la clave con familiares o personas que les ayudan a realizar trámites.

Cómo realizar el cambio de NIP de forma fácil y gratuita

El procedimiento para modificar el código de seguridad es sencillo y puede realizarse en cualquier cajero automático del Banco del Bienestar sin costo alguno. Los usuarios deben:

insertar su tarjeta seleccionar la opción “Cambio de NIP” en el menú principal ingresar una combinación nueva de cuatro dígitos.

Características principales que debe tener el NIP

Para evitar fraudes o hackeos de cuentas, las autoridades recomiendan elegir un código fácil de recordar pero difícil de adivinar. Se deben evitar fechas de nacimiento obvias como años completos o secuencias numéricas predecibles. La institución enfatiza que el NIP nunca debe compartirse con ninguna persona, ni siquiera con familiares cercanos o personal que afirme trabajar para el banco.

Actualización de datos: requisito obligatorio

Además del cambio de NIP, existe un trámite que sí resulta obligatorio para continuar recibiendo la pensión en 2026. Los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos personales en el padrón de la Secretaría del Bienestar , especialmente si han cambiado de domicilio o número telefónico.

El Banco del Bienestar insta a los pensionados y beneficiarios de programas sociales a actualizar su NIP por seguridad financiera.

La dependencia federal estableció que quienes se muden fuera de México pierden automáticamente el derecho al apoyo económico, ya que la residencia permanente en territorio nacional es un requisito fundamental. La falta de actualización de información puede derivar en la retención o suspensión del pago bimestral.

De cuánto son las pensiones actualizadas en 2026

Los depósitos de enero 2026 ya comenzaron a dispersarse de forma escalonada según el apellido paterno de cada beneficiario. El monto actualizado para adultos mayores alcanza los 6,430 pesos bimestrales, representando un incremento respecto a los 6,200 pesos del año anterior. Quienes mantengan su registro activo y sus datos correctos recibirán el nuevo monto sin contratiempos.

Para verificar el saldo o resolver dudas sobre los pagos, los usuarios pueden consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, llamar a la línea oficial o acudir a cualquiera de las más de tres mil sucursales distribuidas en todo el país. La recomendación es mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales del gobierno federal.